Angra dos Reis - A Igreja Matriz, no Centro, ficou lotada nessa sexta-feira, (15),para a abertura da programação religiosa da Festa do Divino, uma das manifestações de fé e cultura mais importantes da cidade de Angra dos Reis, na costa verde. O Solene Novenário do Divino Espírito Santo abriu os festejos e segue até o sábado, 23, com missas sempre às 19h, presididas por sacerdotes convidados. O ponto alto da celebração será o Domingo de Pentecostes, no dia 24.

Banda folclórica pelas ruas da cidade anuncia a chegada do Menino Imperador Divulgação/PMAR

Pouco depois, as bandeiras do Divino Espírito Santo foram conduzidas para dentro da Igreja Matriz, para o início da Novena de Pentecostes, celebrada pelo padre José Eduardo, com direito à queima de fogos. Conforme a tradição, todos os dias da festa o cortejo com as bandeiras sai de um lugar diferente em direção à igreja.Neste ano, os festeiros do Divino são o prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, e a primeira-dama do município, Beth Brito, que representam o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais e religiosas da cidade. A Festa do Divino conta com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. A parte religiosa está sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.– É uma honra para mim o convite deste ano para ser festeira do Divino Espírito Santo, essa festa tão linda. Quero agradecer a toda a comunidade católica. Hoje o padre colocou de uma forma muito clara o papel do Divino Espírito Santo em nossas vidas. Tenho certeza que estes 10 dias de festejo irão fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo nos fortaleça e traga paz ao nosso município, para nos ajudar a enfrentar problemas como agressões, feminicídios e drogas – disse Beth Brito, ao final da cerimônia cristã.A Festa do Divino é um dos eventos mais tradicionais de Angra, que une fé, cultura popular e entretenimento. Além da programação religiosa, há a programação musical, concentrada no Cais de Santa Luzia, que neste ano contará com apresentações de Renato Teixeira, Guilherme Arantes e outros artistas, além de danças folclóricas tradicionais, como Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos. As danças reúnem gerações em torno da fé, da cultura popular e da preservação das tradições.A festa preserva ainda tradições como o café e o almoço comunitários, além da participação de personagens icônicos, como a Vaca Malhada, o Bate-Moleque e a Burrinha, que garantem o colorido e a alegria que atravessam gerações e mantêm viva a história de Angra.22/05 – Sexta-feira6h – Alvorada7h – Café comunitário11h – Chegada do Menino Imperador12h – Almoço comunitário18h – Missa de Coroação (Igreja Matriz)20h30 – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras23h – Fraternidade São João Paulo II10h – Choro Caiçara14h30 – Nizio Lopes16h – Kayu18h – Missa (Igreja Matriz)20h – Danças folclóricas: Coquinhos, Velhos e Marujos23h – Renato Teixeira10h – Missa solene (Igreja Matriz)10h – Abertura da praça de alimentação14h – Dança Portuguesa (Grupo Guerra Junqueira)16h – Missa seguida de procissão19h – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos22h – Guilherme Arantes.