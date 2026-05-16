Procissão pelas ruas do centro de AngraDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - A Igreja Matriz, no Centro, ficou lotada nessa sexta-feira, (15),para a abertura da programação religiosa da Festa do Divino, uma das manifestações de fé e cultura mais importantes da cidade de Angra dos Reis, na costa verde. O Solene Novenário do Divino Espírito Santo abriu os festejos e segue até o sábado, 23, com missas sempre às 19h, presididas por sacerdotes convidados. O ponto alto da celebração será o Domingo de Pentecostes, no dia 24.
Beth Britto, primeira dama é festeira da Festa do Divino neste ano - Divulgação/PMAR
Beth Britto, primeira dama é festeira da Festa do Divino neste anoDivulgação/PMAR


Às 18h, enquanto alguns fiéis se reuniam na igreja e na Praça da Matriz, outros estavam na sede da prefeitura, realizando cânticos e orações. Dalí saíram as bandeiras do Divino Espirito Santo em direção à Igreja Matriz. O cortejo passou pela praça Nilo Peçanha, rua Arcebispo Santos e Rua do Comércio, até chegar à Praça da Matriz, onde então os sinos tocaram. O grupo Folia Luz Divina, que conduzia com cânticos a procissão, se uniu à banda Filhos da Videira para um pouco mais de música, acompanhada por fiéis de todas as idades.
Banda folclórica pelas ruas da cidade anuncia a chegada do Menino Imperador - Divulgação/PMAR
Banda folclórica pelas ruas da cidade anuncia a chegada do Menino ImperadorDivulgação/PMAR



Pouco depois, as bandeiras do Divino Espírito Santo foram conduzidas para dentro da Igreja Matriz, para o início da Novena de Pentecostes, celebrada pelo padre José Eduardo, com direito à queima de fogos. Conforme a tradição, todos os dias da festa o cortejo com as bandeiras sai de um lugar diferente em direção à igreja.



Neste ano, os festeiros do Divino são o prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, e a primeira-dama do município, Beth Brito, que representam o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais e religiosas da cidade. A Festa do Divino conta com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. A parte religiosa está sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.


– É uma honra para mim o convite deste ano para ser festeira do Divino Espírito Santo, essa festa tão linda. Quero agradecer a toda a comunidade católica. Hoje o padre colocou de uma forma muito clara o papel do Divino Espírito Santo em nossas vidas. Tenho certeza que estes 10 dias de festejo irão fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo nos fortaleça e traga paz ao nosso município, para nos ajudar a enfrentar problemas como agressões, feminicídios e drogas – disse Beth Brito, ao final da cerimônia cristã.


A Festa do Divino é um dos eventos mais tradicionais de Angra, que une fé, cultura popular e entretenimento. Além da programação religiosa, há a programação musical, concentrada no Cais de Santa Luzia, que neste ano contará com apresentações de Renato Teixeira, Guilherme Arantes e outros artistas, além de danças folclóricas tradicionais, como Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos. As danças reúnem gerações em torno da fé, da cultura popular e da preservação das tradições.


A festa preserva ainda tradições como o café e o almoço comunitários, além da participação de personagens icônicos, como a Vaca Malhada, o Bate-Moleque e a Burrinha, que garantem o colorido e a alegria que atravessam gerações e mantêm viva a história de Angra.


22/05 – Sexta-feira


6h – Alvorada


7h – Café comunitário


11h – Chegada do Menino Imperador



12h – Almoço comunitário



18h – Missa de Coroação (Igreja Matriz)



20h30 – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras



23h – Fraternidade São João Paulo II




23/05 – Sábado


10h – Choro Caiçara


14h30 – Nizio Lopes


16h – Kayu


18h – Missa (Igreja Matriz)


20h – Danças folclóricas: Coquinhos, Velhos e Marujos


23h – Renato Teixeira



24/05 – Domingo


10h – Missa solene (Igreja Matriz)


10h – Abertura da praça de alimentação


14h – Dança Portuguesa (Grupo Guerra Junqueira)


16h – Missa seguida de procissão


19h – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos


22h – Guilherme Arantes.



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