Procissão pelas ruas do centro de AngraDivulgação/PMAR
Às 18h, enquanto alguns fiéis se reuniam na igreja e na Praça da Matriz, outros estavam na sede da prefeitura, realizando cânticos e orações. Dalí saíram as bandeiras do Divino Espirito Santo em direção à Igreja Matriz. O cortejo passou pela praça Nilo Peçanha, rua Arcebispo Santos e Rua do Comércio, até chegar à Praça da Matriz, onde então os sinos tocaram. O grupo Folia Luz Divina, que conduzia com cânticos a procissão, se uniu à banda Filhos da Videira para um pouco mais de música, acompanhada por fiéis de todas as idades.
Pouco depois, as bandeiras do Divino Espírito Santo foram conduzidas para dentro da Igreja Matriz, para o início da Novena de Pentecostes, celebrada pelo padre José Eduardo, com direito à queima de fogos. Conforme a tradição, todos os dias da festa o cortejo com as bandeiras sai de um lugar diferente em direção à igreja.
Neste ano, os festeiros do Divino são o prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, e a primeira-dama do município, Beth Brito, que representam o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais e religiosas da cidade. A Festa do Divino conta com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. A parte religiosa está sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
– É uma honra para mim o convite deste ano para ser festeira do Divino Espírito Santo, essa festa tão linda. Quero agradecer a toda a comunidade católica. Hoje o padre colocou de uma forma muito clara o papel do Divino Espírito Santo em nossas vidas. Tenho certeza que estes 10 dias de festejo irão fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo nos fortaleça e traga paz ao nosso município, para nos ajudar a enfrentar problemas como agressões, feminicídios e drogas – disse Beth Brito, ao final da cerimônia cristã.
A Festa do Divino é um dos eventos mais tradicionais de Angra, que une fé, cultura popular e entretenimento. Além da programação religiosa, há a programação musical, concentrada no Cais de Santa Luzia, que neste ano contará com apresentações de Renato Teixeira, Guilherme Arantes e outros artistas, além de danças folclóricas tradicionais, como Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos. As danças reúnem gerações em torno da fé, da cultura popular e da preservação das tradições.
A festa preserva ainda tradições como o café e o almoço comunitários, além da participação de personagens icônicos, como a Vaca Malhada, o Bate-Moleque e a Burrinha, que garantem o colorido e a alegria que atravessam gerações e mantêm viva a história de Angra.
22/05 – Sexta-feira
6h – Alvorada
7h – Café comunitário
11h – Chegada do Menino Imperador
12h – Almoço comunitário
18h – Missa de Coroação (Igreja Matriz)
20h30 – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras
23h – Fraternidade São João Paulo II
23/05 – Sábado
10h – Choro Caiçara
14h30 – Nizio Lopes
16h – Kayu
18h – Missa (Igreja Matriz)
20h – Danças folclóricas: Coquinhos, Velhos e Marujos
23h – Renato Teixeira
24/05 – Domingo
10h – Missa solene (Igreja Matriz)
10h – Abertura da praça de alimentação
14h – Dança Portuguesa (Grupo Guerra Junqueira)
16h – Missa seguida de procissão
19h – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos
22h – Guilherme Arantes.
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