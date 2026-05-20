Elenco Masculino HandebolDivulgação/Equipe

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Angra dos Reis - Os times de handebol feminino e masculino de Angra dos Reis entraram em quadra no último final de semana (17) para a disputa de mais uma rodada do Campeonato da Liga Sul Fluminense. As meninas abriram a rodada diante do time de Valença e perderam o jogo por 23 a 10, e os meninos empataram em 26 a 26 contra Resende. A etapa da competição foi realizada no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal.
Elenco feminino do Handebol - Divulgação/Equipe
Elenco feminino do HandebolDivulgação/Equipe
 
As equipes de Angra dos Reis seguem na briga pela classificação para a próxima fase da Liga Sul Fluminense de handebol. Os times angrenses voltam a jogar pelo campeonato no dia 31 de maio, em Pinheiral, com o masculino e feminino enfrentando as equipes da casa. Na competição, a equipe feminina tem dois jogos, com uma vitória e uma derrota, enquanto o masculino já jogou três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.
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