Elenco Masculino Handebol - Divulgação/Equipe

Elenco Masculino HandebolDivulgação/Equipe

Publicado 20/05/2026 09:48

Angra dos Reis - Os times de handebol feminino e masculino de Angra dos Reis entraram em quadra no último final de semana (17) para a disputa de mais uma rodada do Campeonato da Liga Sul Fluminense. As meninas abriram a rodada diante do time de Valença e perderam o jogo por 23 a 10, e os meninos empataram em 26 a 26 contra Resende. A etapa da competição foi realizada no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal.

Elenco feminino do Handebol Divulgação/Equipe

As equipes de Angra dos Reis seguem na briga pela classificação para a próxima fase da Liga Sul Fluminense de handebol. Os times angrenses voltam a jogar pelo campeonato no dia 31 de maio, em Pinheiral, com o masculino e feminino enfrentando as equipes da casa. Na competição, a equipe feminina tem dois jogos, com uma vitória e uma derrota, enquanto o masculino já jogou três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.