Elenco Masculino HandebolDivulgação/Equipe
Angra empata no masculino e perde no feminino em mais uma rodada da Liga Sul Fluminense de Handebol
Os jogos foram contra os times de Valença, no Ginásio Getúlio Telles, com ajuda da torcida, no quintal de casa
Eduardo Paes lança pré-candidatura, em Angra, ao Governo do Estado em evento político ao lado de Célia e Fernando Jordão
Encontro na Japuíba reunirá lideranças da Costa Verde e marca articulações para as eleições de 2026
Procissão e novena abrem Festa do Divino 2026
Programação une religiosidade, folclore, música e identidade cultural de Angra dos Reis
Festa do Divino 2026 abre programação religiosa nesta sexta-feira
Solene novenário começa com procissão das bandeiras, coroa do Divino e missa na Igreja Matriz
Moradores e empresários protestam em audiência pública da Alerj sobre taxa de turismo na Ilha Grande
O debate aconteceu na noite de ontem (14), na Vila do Abraão em praça pública, sob fortes críticas de lideranças políticas e do setor hoteleiro que pretendem derrubar na justiça a cobrança autorizada pela prefeitura, a partir do dia 1º de junho
Prefeitura de Angra aperfeiçoa regras do Viva Angra e unifica taxa turística em R$ 50
Novo modelo da TTS começa a valer em 1º de junho de 2026, com validade de 30 dias para turistas no continente e nas ilhas
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