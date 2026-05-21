Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas (centro), ladeado pelo prefeito de Angra Cláudio Ferreti (E) e a deputada estadual Célia Jordão (D), entre outras autoridades - Divulgação/Assessoria deputada

Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas (centro), ladeado pelo prefeito de Angra Cláudio Ferreti (E) e a deputada estadual Célia Jordão (D), entre outras autoridadesDivulgação/Assessoria deputada

Publicado 21/05/2026 19:15

Ilha Grande - O saneamento básico da Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, voltou ao centro das discussões entre lideranças políticas de Angra e o Governo do Estado. Nessa quarta-feira (20), o prefeito Cláudio Ferreti e a deputada estadual Célia Jordão participaram de uma reunião com o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, para tratar de demandas prioritárias da agenda ambiental do município.

Célia Jordão (E) e Ferreti (D) em parceria com Estado para sanear a Ilha Grande Divulgação/ Assessoria deputada

O encontro ocorreu na sede da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e abordou temas considerados estratégicos para a cidade, como o saneamento na Vila do Abraão e no Saco do Céu, na Ilha Grande e obras de prevenção contra enchentes no Rio Mambucaba, e ações de preservação ambiental na Praia do Frade, no continente.

Durante a reunião, Célia Jordão destacou que a cobrança por melhorias no saneamento da Ilha Grande é uma reivindicação antiga da população e lembrou que, ainda na gestão anterior do Governo do Estado, houve sinalizações de avanço nos processos licitatórios, mas sem resultados concretos até o momento.

-Viemos apresentar ao novo secretário e equipe demandas importantes da nossa população. A luta pelo saneamento básico da Ilha Grande já vem sendo travada há muito tempo, tendo inclusive a gestão anterior do Governo do Estado sinalizado meses atrás que haveria avanços nos trâmites licitatórios, o que na prática nunca aconteceu - afirmou a deputada.

O secretário Rodrigo Mascarenhas afirmou que as demandas apresentadas serão analisadas pela pasta e garantiu empenho para acelerar os encaminhamentos necessários.

-Vamos analisar todos esses processos e ver o que é possível encaminhar. Se houver alguma dificuldade, retornaremos para avançarmos o mais rápido possível - declarou o secretário.

Ao final do encontro, Célia Jordão afirmou estar otimista quanto à possibilidade de o projeto finalmente sair do papel, garantindo melhorias na qualidade de vida dos moradores e mais estrutura para receber turistas na Vila do Abraão. A Ilha Grande recebeu em 2019 o título de Patrimônio Mundial pela Unesco e é considerada um dos destinos turísticos do mundo.