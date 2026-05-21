Prefeito Ferreti (E) e Paulo Fortunato, secretário de Educação (D) na inauguração de mais uma unidade escolar climatizadaDivulgação/PMAR
Angra lança o programa Escola Climatizada
Mais de 70% das unidades já possuem climatização: nova etapa beneficiará cerca de 4 mil alunos
X Terra movimenta mais de R$ 6 milhões na economia de Angra
Com 2.700 atletas e mais de 6 mil pessoas, a etapa do XTERRA World Tour realizada na Ilha Grande, um os principais destinos do país, consolida a região como destaque no esporte de aventura
Acidente com morte na Rio-Santos
Chuva não dá trégua e aumenta o risco de acidentes na Costa Verde
Angra empata no masculino e perde no feminino em mais uma rodada da Liga Sul Fluminense de Handebol
Os jogos foram contra os times de Valença, no Ginásio Getúlio Telles, com ajuda da torcida, no quintal de casa
Eduardo Paes lança pré-candidatura, em Angra, ao Governo do Estado em evento político ao lado de Célia e Fernando Jordão
Encontro na Japuíba reunirá lideranças da Costa Verde e marca articulações para as eleições de 2026
Procissão e novena abrem Festa do Divino 2026
Programação une religiosidade, folclore, música e identidade cultural de Angra dos Reis
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