Prefeito Ferreti (E) e Paulo Fortunato, secretário de Educação (D) na inauguração de mais uma unidade escolar climatizada - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (E) e Paulo Fortunato, secretário de Educação (D) na inauguração de mais uma unidade escolar climatizadaDivulgação/PMAR

Publicado 21/05/2026 12:25

Angra dos Reis - Mais conforto térmico, melhores condições de aprendizagem e escolas cada vez mais estruturadas. Com o programa Escola Climatizada, lançado nesta quarta-feira, 20 de maio, na Escola Municipal Manoel Ramos, na Nova Angra, a Prefeitura de Angra vai climatizar 100% das escolas da cidade até o fim de 2028. A E.M. Manoel Ramos foi a unidade escolar mais recente contemplada pela iniciativa e a primeira a receber a placa de identificação do programa. Atualmente, 68 das 96 escolas da rede já possuem climatização, o equivalente a mais de 70% das unidades escolares. Até o fim de 2026, a previsão é alcançar 79 escolas climatizadas, cerca de 82% da rede municipal, beneficiando aproximadamente 4 mil alunos nesta etapa. Todas as escolas climatizadas da rede municipal passarão a contar com a placa de identificação em sua entrada.

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