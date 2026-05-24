Bebê vem ao mundo pelas mãos dos popularmente chamados "anjos do asfalto" - Divulgação/CCR/Motiva

Bebê vem ao mundo pelas mãos dos popularmente chamados "anjos do asfalto"Divulgação/CCR/Motiva

Publicado 24/05/2026 17:41

Angra dos Reis - Uma equipe de atendimento pré-hospitalar realizou um parto de emergência nessa semana (21), em Angra dos Reis. O bebê nasceu dentro de uma ambulância de resgate no pátio do hospital da Mulher (HMAR), após a mãe entrar em trabalho de parto durante o deslocamento pela BR-101 (Rio-Santos).

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, por volta das 21h10, um homem procurou ajuda em uma base operacional informando que sua esposa estava em trabalho de parto dentro do carro. Imediatamente, os socorristas iniciaram o atendimento à gestante, que se encontrava consciente, orientada e apresentando contrações intensas.

A mulher, identificada como Daniela Nascimento, estava grávida de 39 semanas e vivia sua segunda gestação. Após avaliação da equipe de resgate, foram constatados sinais de evolução do parto. Em contato com a regulação médica, os profissionais decidiram encaminhá-la imediatamente para a maternidade de Angra dos Reis.

Durante o trajeto, a gestante recebeu acompanhamento constante e teve seus sinais vitais monitorados. No entanto, ao chegarem à unidade hospitalar, o trabalho de parto avançou rapidamente, tornando necessário realizar o nascimento ainda dentro da ambulância.

Seguindo os protocolos para partos emergenciais, os socorristas utilizaram os equipamentos disponíveis na viatura e conduziram o procedimento com sucesso. O bebê, um menino, nasceu saudável, emocionando familiares e os profissionais envolvidos na ocorrência.

Logo após o nascimento, o médico da maternidade se dirigiu à ambulância e assumiu os cuidados da mãe e do recém-nascido, que foram encaminhados para atendimento hospitalar. A mãe da criança agradeceu o atendimento prestado pela equipe de resgate, destacando a rapidez e o profissionalismo dos socorristas que atuaram no momento decisivo para garantir a segurança dela e do bebê.