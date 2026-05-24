Pesquisadores acreditam que esta fêmea (prenha) pode aumentar a espécie na baía da Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
Cerca de 100 tubarões-tigre são identificados na Baía da Ilha Grande e passam a ser monitorados por satélite
Projeto pioneiro em Angra dos Reis registra machos, fêmeas gigantes e possível fêmea grávida, ampliando o conhecimento sobre a espécie no Sudeste brasileiro
Justiça Itinerante volta a atender no Bracuí
Ação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acontece, nesta sexta-feira, em parceria com a Prefeitura de Angra e leva serviços gratuitos à população
Turistas argentinos são presos suspeitos de repassar dólares falsos em Angra dos Reis
Polícia apreendeu US$ 200 em cédulas falsificadas; comerciantes, taxista e uma vítima em Paraty teriam sido lesados pela dupla
Chegada do Menino Imperador enaltece a Festa do Divino em Angra
Final de semana regado com fé, cultura e tradições. Na programação; danças folclóricas, missas e shows de Renato Teixeira e Guilherme Arantes
Prefeitura inicia obras para reorganizar trânsito no Parque Mambucaba a partir de segunda-feira
Intervenções incluem recapeamento de vias, nova sinalização, reorganização do estacionamento e implantação de ciclofaixa no maior bairro de Angra dos Reis
Saneamento da Vila do Abraão volta à pauta de reunião com Inea
Prefeito Cláudio Ferreti e deputada Célia Jordão cobram avanços em projetos ambientais para Angra dos Reis
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