Comércio de Angra lesado pela dupla de turistasDivulgação/Reprodução rede social
Turistas argentinos são presos suspeitos de repassar dólares falsos em Angra dos Reis
Polícia apreendeu US$ 200 em cédulas falsificadas; comerciantes, taxista e uma vítima em Paraty teriam sido lesados pela dupla
Chegada do Menino Imperador enaltece a Festa do Divino em Angra
Final de semana regado com fé, cultura e tradições. Na programação; danças folclóricas, missas e shows de Renato Teixeira e Guilherme Arantes
Prefeitura inicia obras para reorganizar trânsito no Parque Mambucaba a partir de segunda-feira
Intervenções incluem recapeamento de vias, nova sinalização, reorganização do estacionamento e implantação de ciclofaixa no maior bairro de Angra dos Reis
Saneamento da Vila do Abraão volta à pauta de reunião com Inea
Prefeito Cláudio Ferreti e deputada Célia Jordão cobram avanços em projetos ambientais para Angra dos Reis
Angra lança o programa Escola Climatizada
Mais de 70% das unidades já possuem climatização: nova etapa beneficiará cerca de 4 mil alunos
X Terra movimenta mais de R$ 6 milhões na economia de Angra
Com 2.700 atletas e mais de 6 mil pessoas, a etapa do XTERRA World Tour realizada na Ilha Grande, um os principais destinos do país, consolida a região como destaque no esporte de aventura
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