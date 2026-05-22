Comércio de Angra lesado pela dupla de turistas - Divulgação/Reprodução rede social

Comércio de Angra lesado pela dupla de turistasDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 22/05/2026 12:28

Angra dos Reis - Dois turistas argentinos, de 57 e 58 anos, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal nessa quarta-feira,(20), após serem suspeitos de utilizar dólares falsificados em estabelecimentos comerciais de Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada no bairro Parque das Palmeiras e resultou na apreensão de US$ 200 em notas falsas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região central da cidade quando foi acionada por um comerciante que relatou ter recebido cédulas falsificadas de dois homens. O denunciante também informou aos policiais que os suspeitos estariam em um posto de combustíveis nas proximidades da do morro da Lambicada, próximo ao bairro de Jacuecanga.

Os agentes seguiram até o local indicado e realizaram a abordagem. Segundo a PM, durante a ação, um dos turistas foi flagrado tentando se desfazer de uma das notas falsas no banheiro do estabelecimento. Uma das cédulas acabou sendo localizada dentro de um cano de esgoto.

Ainda durante a ocorrência, um taxista compareceu ao local afirmando que também havia recebido notas falsas da dupla. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos teriam ainda feito outra vítima no município de Paraty.

Ao todo, foram apreendidos 200 dólares falsificados. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso, onde permaneceram à disposição da Justiça. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pelas autoridades.