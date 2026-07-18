PMs conduziram a suspeita até a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Reprodução

PMs conduziram a suspeita até a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução

Publicado 18/07/2026 12:30

Rio - Policiais militares prenderam, na madrugada deste sábado (18), uma mulher que furtou 800 dólares - equivalente a R$ 4 mil - de um turista americano, em Copacabana, na Zona Sul.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 47 anos, relatou que duas mulheres se aproximaram e começaram a dançar junto com ele, na Avenida Atlântica. Durante a dança, os pertences do turista caíram, incluindo seu dinheiro. Após recolher os itens, ele percebeu que 800 dólares haviam sido furtados.

O homem contou para agentes do Segurança Presente Copacabana que uma delas embarcou em um táxi e a outra entrou em um hotel da região.

Após buscas, a equipe encontrou uma das mulheres no interior do estabelecimento. Os policiais conduziram a vítima e a autora para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat).

De acordo com a Civil, ela foi presa em flagrante e o caso encaminhado à Justiça.