Equipes do Segurança Presente salvaram um bebê que passou mal - Reprodução de vídeo

Equipes do Segurança Presente salvaram um bebê que passou malReprodução de vídeo

Publicado 18/07/2026 09:42

Rio - Agentes do Segurança Presente salvaram uma menina, de apenas 1 ano, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A criança estava desacordada, sem sinais vitais e com a boca arroxeada. Após as equipes realizarem os primeiros socorros e a encaminharem para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, ela ficou bem.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que os responsáveis pelo bebê procuraram a equipe, na noite desta quinta-feira (16), na nova base operação, localizada no bairro Retiro. Diante da situação, os policiais iniciaram manobras de reanimação, enquanto conduziam o bebê para o hospital. Durante o trajeto, a pequena voltou a respirar.

A criança recebeu encaminhamento direto para a emergência, na qual foi atendida e estabilizada. Segundo a pediatra responsável, a rapidez e os primeiros socorros realizados foram fundamentais para o salvamento do bebê. A ocorrência encerrou na madrugada desta sexta-feira (17).