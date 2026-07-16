Inauguração integra a programação comemorativa pelos 72 anos do município - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Inauguração integra a programação comemorativa pelos 72 anos do municípioFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 16/07/2026 16:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou, nesta quinta-feira (16), a nova base da “Operação Segurança Presente” no bairro Retiro. A unidade funcionará na Base Integrada de Segurança Pública, localizada em frente à subprefeitura, entre as avenidas Retiro e Antônio de Almeida, reforçando o patrulhamento em uma das regiões de maior circulação de pessoas da cidade.

A nova base contará com a atuação diária de 10 policiais militares, das 8h às 20h. O efetivo terá o apoio de quatro viaturas em patrulhamento permanente pelo bairro, além de uma dupla de policiais que fará o policiamento a pé, reforçando a proximidade com a população e o comércio local.

A inauguração integra a programação comemorativa pelos 72 anos de Volta Redonda. A cerimônia contou com a participação da Banda Municipal de Volta Redonda, que executou o Hino Nacional Brasileiro e a Canção do Policial Militar.

O secretário municipal de Ordem Pública, Amauri Pago Mendonça, destacou que a nova unidade amplia o alcance do programa na cidade. “Nós estamos aqui hoje inaugurando mais essa base do ‘Segurança Presente’. É uma extensão do programa que já existe na cidade e agora vai trazer um grande reforço para a região do Grande Retiro”, afirmou.

O coordenador da “Operação Segurança Presente” no Sul Fluminense, tenente-coronel Takamine, reforçou que o modelo de policiamento prioriza a proximidade com os moradores e comerciantes. “O Retiro é um bairro muito representativo e já merecia esse policiamento. O ‘Segurança Presente’ é um policiamento de proximidade, junto à população e ao comércio. No fim, é uma integração entre a Prefeitura, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e todos os órgãos de segurança para elevar a segurança pública na região do Retiro e estar cada vez mais próximo da população”, disse.

O comandante de Policiamento da “Operação Segurança Presente”, coronel Silvio Pekly, ressaltou a importância da nova base para o bairro e a parceria com o município.

“É um prazer estar aqui hoje para inaugurar a segunda base da ‘Operação Segurança Presente’ em Volta Redonda, em um bairro com comércio forte e bastante populoso. Essa é a diretriz da ‘Operação Segurança Presente’: estar próximo da população e integrado à comunidade. Estamos muito felizes por fazer essa entrega com o apoio irrestrito da Prefeitura de Volta Redonda. Sem esse apoio, essa inauguração não aconteceria. As viaturas e, futuramente, as motos cedidas pela prefeitura permitem que a Polícia Militar, por meio do ‘Segurança Presente’, desempenhe esse importante papel junto à população”, declarou.

“Segurança pública se faz com união de esforços e muito trabalho. Essa nova base representa mais proteção para quem mora, trabalha ou circula pelo Retiro. É uma parceria importante com o Governo do Estado que fortalece o policiamento, aproxima ainda mais os agentes da comunidade e contribui para uma cidade cada vez mais segura. Vamos continuar investindo para ampliar esse programa e levar mais tranquilidade aos moradores”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A implantação da nova base integra a estratégia da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para fortalecer a integração entre as forças de segurança, ampliar o policiamento ostensivo e intensificar as ações de prevenção à criminalidade.

Ampliação

Em breve, o programa será ampliado para 16 policiais por dia na região do Grande Retiro, com a incorporação de motocicletas ao patrulhamento. As motos estão em processo de licitação pela Prefeitura de Volta Redonda e irão proporcionar ainda mais agilidade no atendimento às ocorrências e na prevenção à criminalidade.

Segurança reforçada

Com a inauguração da base Retiro, a “Operação Segurança Presente” amplia sua atuação em Volta Redonda, que já contempla os bairros Vila Santa Cecília e Aterrado, incluindo a Avenida Amaral Peixoto e a Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres.