Abertura terá programação especial que celebra o aniversário da cidade e o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e CaribenhaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Circuito das Artes chega à terceira edição com exposições em espaços culturais de Volta Redonda
Abertura acontece na terça-feira (21), com programação especial que celebra o aniversário da cidade e o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
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Volta Redonda quer ultrapassar as 2 mil novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Prefeito Neto se reuniu com representantes de construtoras para avançar na aprovação do financiamento pela Caixa Econômica para os novos empreendimentos
Prefeitura de Volta Redonda entrega Arena Esportiva do Aterrado revitalizada à população
Equipamento teve suas instalações reformadas para melhorar o atendimento com as atividades esportivas e de lazer
Memorial Zumbi vai oferecer oficinas culturais gratuitas a partir de agosto
Objetivo é aproximar a população das atividades realizadas no espaço cultural e também da história afro-brasileira
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da Fundação Beatriz Gama
Serão 240 vagas para 11 opções de qualificação. Interessados devem se inscrever a partir de segunda-feira (20/7) na sede da FBG ou nos Cras onde as aulas serão realizadas
Biblioteca Municipal Raul de Leoni recebe instalação sensorial que une memórias de crianças e idosos em Volta Redonda
‘Cabanas, Túneis e Refúgios’ foi criada pelo projeto Cidade, Cultura e Coletivos, da UFF, e convida o público de todas as idades a vivenciar experiências de memória, brincadeiras e pertencimento
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