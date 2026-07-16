Abertura terá programação especial que celebra o aniversário da cidade e o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Abertura terá programação especial que celebra o aniversário da cidade e o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e CaribenhaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 16/07/2026 16:37

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza na terça-feira (21), às 19h, no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a abertura da terceira edição do Circuito das Artes, iniciativa que reúne três importantes equipamentos culturais do município: além da biblioteca, o Espaço das Artes Zélia Arbex e o Memorial Zumbi dos Palmares. O projeto tem como objetivo promover, valorizar e difundir a produção artística local, aproximando a população de diferentes linguagens e expressões culturais.

Nesta edição, o Circuito das Artes ganha um significado especial por integrar a programação comemorativa do aniversário de Volta Redonda e das celebrações pelo Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

A abertura das exposições no Espaço das Artes Zélia Arbex e na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni acontece no dia 21 de julho, enquanto o Memorial Zumbi recebe seu evento de abertura no dia 24. Todas as mostras permanecem abertas para visitação gratuita até o dia 21 de agosto.

Exposições

No Espaço das Artes Zélia Arbex, o público poderá conferir a exposição "Robô XD e os Aliados da Justiça", um crossover entre os universos Robô XD e As Aventuras de Fred. A mostra reúne as armaduras originais utilizadas na websérie "Rescue Robô XD", produzida por Irlayne Silveira, além de desenhos do mangaká Filippe B. Assis e fotografias temáticas de Dai Landim, proporcionando uma experiência imersiva para fãs da cultura pop e da produção audiovisual independente.

Na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, será apresentada a exposição "O ECA sem BECA", do artista Rafael Clodomiro, que propõe uma reflexão sobre os direitos das crianças e dos adolescentes por meio da arte.

Já no Memorial Zumbi, a exposição "Traços da Resistência", de Pedro Paulo Dias e convidados, abre no dia 24 de julho, reunindo obras que dialogam com identidade, ancestralidade, resistência e valorização da cultura afro-brasileira.

"O Circuito das Artes já se consolidou como uma importante ação de valorização dos nossos artistas e dos espaços culturais de Volta Redonda. Nesta edição, que integra as comemorações do aniversário da cidade e o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, reafirmamos nosso compromisso de democratizar o acesso à cultura, incentivar a produção artística local e oferecer à população uma programação diversificada, gratuita e de qualidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.