Haverá hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e execução dos hinos Nacional e de Volta Redonda, com a participação da Banda e do Coral Municipal - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Haverá hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e execução dos hinos Nacional e de Volta Redonda, com a participação da Banda e do Coral MunicipalFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/07/2026 14:48

Volta Redonda - A cerimônia oficial em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa de Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 17, está marcada para começar às 8h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Haverá hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e execução dos hinos Nacional e de Volta Redonda, com a participação da Banda e do Coral Municipal.

A solenidade contará ainda com apresentação da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Em seguida, após o tradicional “Parabéns pra Você”, o bolo de seis metros de comprimento será servido à população.

As festividades do aniversário de Volta Redonda seguem durante a noite com muita música de qualidade. Ainda na Praça Brasil, o show de sexta-feira (17) ficará a cargo do músico, compositor e produtor musical Pretinho da Serrinha, que vai levar ao palco uma verdadeira roda de samba raiz, às 22h.

No sábado, dia 18, também às 22h, Fernanda Abreu sobe ao palco; e no domingo, dia 19, às 20h, o Padre Fábio de Melo faz o show de encerramento das comemorações dos 72 anos da cidade.

Os shows musicais na Praça Brasil começam nesta quarta-feira, dia 15, com música gospel, a partir das 18h. O Projeto Vida Music; Thiago Balbino; Viva Adoração e Vinny DJ farão a abertura da apresentação do coral evangélico Get Worship, que sobe ao palco às 21h. Na quinta-feira, dia 16, Gaby Amarantos se apresenta a partir das 22h. Os shows foram viabilizados por parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista).

Concertos e recitais do ‘Volta Redonda Cidade da Música’

O Projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) também preparou uma programação especial para comemorar os 72 anos de Volta Redonda. No dia do aniversário, 17 de julho (sexta-feira), a Banda de Concerto e a Banda Marcial, além do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda, se apresentam no Teatro Maestro Franklin Martins de Carvalho Junior, no bairro Laranjal, a partir das 19h. Já no sábado, 18, também às 19h, será a vez do Concerto da Orquestra de Cordas e do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda ocuparem o palco do teatro.

As apresentações do VRCM pelo aniversário da cidade começam nesta quinta-feira, 16, com Recital de Câmara – Intercâmbio Musical e Cultural entre a Universidade do Sul do Mississippi (USM), dos EUA, e o Projeto Volta Redonda Cidade da Música, às 19h, na sede Maestro Nicolau Martins de Oliveira (Volta Redonda Cidade da Música), localizada na Rua Graham Bell, nº 89, no bairro Vila Mury.

Feira de artesanato

Ainda fará parte das comemorações a Feira de Artesanato de Volta Redonda, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Sete tendas serão montadas na Praça Brasil para exposição e venda de produtos exclusivos confeccionados por artesãos do município. A feira começa a funcionar nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 16h, e segue até domingo no local.