Atividades acontecem em nove ginásios poliesportivos, na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, e no UniFOA, em Três PoçosFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
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