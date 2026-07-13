Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentes - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentesFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 13/07/2026 12:02

Volta Redonda - O Banco de Alimentos de Volta Redonda – programa da prefeitura gerido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) – recebeu 6,5 toneladas de mantimentos arrecadados durante o 29º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas, organizado pelo Falcões de Aço Motoclube. O evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município, que serão completados em 17 de julho, reunindo milhares de pessoas no último fim de semana, na Ilha São João.

O presidente dos Falcões de Aço, Lourival de Souza Guerra Júnior, lembrou que essa edição do encontro também celebrou os 35 anos do grupo. “Reunimos na Ilha São João motociclistas de diversas regiões do Brasil em um público superior a 25 mil pessoas nos três dias de evento”, contou.

Ele ressaltou que, mais do que um grande evento, o encontro reafirmou seu compromisso com a responsabilidade social junto com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea).

“Graças à generosidade do público, conseguimos essas 6,5 toneladas de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, transformando a paixão pelo motociclismo em esperança para quem mais precisa”, disse Guerra, que fez questão de agradecer, além da Sesan, às secretarias municipais de Cultura, que viabilizou shows musicais, e de Comunicação, pela divulgação do evento.

Parcerias de sucesso

A entrega dos mantimentos para a equipe do Banco de Alimentos aconteceu na última quinta-feira (9), na sede dos Falcões de Aço, no bairro Barreira Cravo. O caminhão partiu carregado para a sede do banco, no bairro Retiro, onde o material é preparado para ser repassado para as 60 instituições beneficentes cadastradas.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda, Fábio Buchecha, também fez questão de parabenizar os Falcões de Aço pelo sucesso do evento e pela parceria com a doação de alimentos.

“A união do Poder Público com a iniciativa privada fortalece a rede de apoio social do município. Essa arrecadação demostra que é possível unir cultura, lazer e solidariedade”, falou Buchecha, lembrando que no mês passado o Banco de Alimentos recebeu outras 4,5 toneladas de mantimentos arrecadados em show na Ilha São João.

Banco de Alimentos

O Banco Municipal de Alimentos de Volta Redonda atua como um importante instrumento de combate à insegurança alimentar. E uma das atuações é promover a redistribuição de alimentos arrecados em campanhas, eventos e parcerias ao longo do ano.