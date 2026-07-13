Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentesFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Banco de Alimentos de Volta Redonda recebe 6,5 toneladas de mantimentos arrecadados no Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas
Evento abriu as comemorações pelos 72 anos do município e garantiu doação para instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
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Prefeitura de Volta Redonda leva idosos do Cras Rústico à Capital Nacional da Seresta
Grupo Seresteiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitou Conservatória, distrito de Valença, para vivenciar a cultura do estilo musical e fortalecer a convivência
Prefeitura de Volta Redonda certifica cerca de 600 alunos na primeira formatura das oficinas de Inclusão Digital de 2026
Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social capacita usuários em informática e ferramentas do Pacote Office para o mercado de trabalho
Concertos e recitais também estão na programação comemorativa pelos 72 anos de Volta Redonda
Apresentações acontecerão entre os dias 16 e 18 de julho, com participação de musicistas e maestros norte-americanos e do projeto Volta Redonda Cidade da Música
XXXV Festival de Dança é aberto em Volta Redonda e reunirá mais de 2,7 mil bailarinos em quatro dias
Evento segue até domingo (12) e conta com representantes de 98 instituições e 269 coreografias
Secretaria de Cultura de Volta Redonda estreia podcast ‘PodPreta’ no Youtube
Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedade
Assistência Social de Volta Redonda capacita profissionais para garantir melhores serviços à população
Mesa-redonda sobre diagnóstico socioterritorial encerrou etapa formativa, reunindo secretarias municipais, instituições de ensino e sociedade civil, além de marcar lançamento de ferramenta para fortalecer o Suas
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