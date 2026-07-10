Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedade - Foto: Divulgação/SMC

Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedadeFoto: Divulgação/SMC

Publicado 10/07/2026 18:23

Volta Redonda - Estreou nesta sexta-feira (10), no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, o podcast "PodPreta". O programa, apresentado pela coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, terá episódios exibidos sempre às sextas-feiras, às 12h.

A atração, que vai ao ar justamente no mês intitulado "Julho das Pretas", tem o objetivo de reunir mulheres pretas de diferentes trajetórias para discutir temas como educação, ancestralidade, liderança e estética negra.

A primeira convidada do “PodPreta” foi a professora Daniele Balbino, que participou de uma rica conversa sobre educação e negritude. O episódio está disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=HlfyBaHq0bA

Além de Daniele, o podcast já tem definidas as convidadas para as próximas edições. São elas: a assistente social Isabela Marques, em um bate-papo sobre carreira e maternidade; a religiosa Mãe Célia Moraes, que participará de uma conversa sobre ancestralidade e legado; e a maquiadora e coordenadora do Coletivo Minas Pretas, Anna Dias, em um episódio com o tema "Estética Negra".

Renata Ferreira falou sobre o que representa, para ela, estar à frente da apresentação do “PodPreta” e destacou que é uma honra poder dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedade.

"Fico muito lisonjeada pelo fato de a Secretaria de Cultura aceitar esse projeto. É uma honra poder conversar com essas mulheres, que são extremamente potentes em suas diversidades. Nós, mulheres pretas, não somos iguais umas às outras, e é muito bacana poder dar voz a essas mulheres dentro de suas respectivas áreas de atuação. Gosto da comunicação, porque ela possibilita dar espaço às vozes femininas pretas que fazem e continuam fazendo muito por Volta Redonda", contou a apresentadora.

Valorização da Cultura Afro

O secretário municipal de Cultura Anderson de Souza, destacou que o “PodPreta” faz parte das ações de valorização das mulheres pretas e da cultura afro, promovidas pela SMC.

“Volta Redonda é um município que valoriza e amplia a voz das mulheres pretas e mantém viva a história da riquíssima cultura afro. Aqui na Secretaria Municipal de Cultura respeitamos e fazemos de tudo para promover ações e programas como o ‘PodPreta’, que abre espaço para estas pessoas exporem à sociedade os seus pensamentos e conhecimentos adquiridos durante as suas vidas”, afirmou Anderson.