Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedadeFoto: Divulgação/SMC
Secretaria de Cultura de Volta Redonda estreia podcast ‘PodPreta’ no Youtube
Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedade
Secretaria de Cultura de Volta Redonda estreia podcast ‘PodPreta’ no Youtube
Programa será exibido às sextas-feiras e tem o objetivo de dar voz a mulheres pretas que fazem a diferença na sociedade
Assistência Social de Volta Redonda capacita profissionais para garantir melhores serviços à população
Mesa-redonda sobre diagnóstico socioterritorial encerrou etapa formativa, reunindo secretarias municipais, instituições de ensino e sociedade civil, além de marcar lançamento de ferramenta para fortalecer o Suas
Redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda dobram visualizações e avançam em rankings estadual e nacional em 2026
Canais oficiais registraram crescimento em alcance e engajamento; trabalho fortalece comunicação direta com a população
Assistência Social de Volta Redonda promove oficina sobre inteligência artificial, criatividade e comunicação para estudantes
Por meio do Programa de Inclusão Produtiva, ação prepara jovens para os desafios do futuro
Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva estudantes do Passaporte Universitário a Petrópolis
O circuito cultural incluiu visita ao Museu Imperial, à Casa de Santos Dumont e à Catedral de Petrópolis
Banda Municipal de Volta Redonda celebra 45 anos de história, cultura e tradição
Atualmente, grupo é composto por 60 músicos e mantém um repertório amplo e diversificado, atendendo a todos os públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.