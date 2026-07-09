Atualmente, grupo é composto por 60 músicos e mantém um repertório amplo e diversificado, atendendo a todos os públicos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Atualmente, grupo é composto por 60 músicos e mantém um repertório amplo e diversificado, atendendo a todos os públicosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 09/07/2026 15:23

Volta Redonda - A Banda Municipal de Volta Redonda celebra nesta quinta-feira, 9 de julho, 45 anos de uma trajetória marcada pela dedicação à música e à promoção de cultura. Subordinada à Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), a banda se consolidou como um dos principais patrimônios culturais do município, participando de eventos cívicos, solenidades, apresentações populares e concertos que marcaram gerações de moradores.

Atualmente, a Banda Municipal é formada por 60 músicos e mantém um repertório amplo e diversificado, com predominância de obras sinfônicas, atendendo públicos de todas as idades e participando dos mais variados eventos realizados na cidade.

À frente da banda, o maestro Rinaldo Cândido Galvão destaca que fazer parte dessa história é motivo de orgulho. Integrante do grupo há 31 anos, ele acompanhou diferentes fases da corporação, iniciando como músico, passando pela função de contramestre e, atualmente, exercendo a regência.

"Celebrar qualquer data já é emocionante, mas quando é do seu trabalho, que você faz com amor, ao lado de grandes amigos de longa data e fazendo aquilo que gosta, é muito gratificante e algo indescritível", afirma o maestro.

Durante sua trajetória, Rinaldo viveu momentos especiais com a Banda Municipal. Entre eles, um dos mais marcantes continua sendo o tradicional Desfile de 7 de Setembro, quando conduz o grupo à frente das comemorações cívicas da cidade.

"São muitos momentos importantes, mas desfilar no 7 de Setembro à frente da banda continua sendo uma emoção única", ressalta.

Outro episódio inesquecível foi a apresentação da Banda Municipal no Estádio da Cidadania, durante uma partida da Seleção Brasileira, quando o grupo executou o Hino Nacional.

"Sou um grande admirador de esportes, então foi emocionante participar desse momento com a banda", lembra.

Evolução

Ao longo dos 45 anos, a Banda Municipal de Volta Redonda evoluiu constantemente, investindo na qualificação de seus músicos, na aquisição de instrumentos de qualidade e na ampliação do repertório. A formação atual reúne profissionais distribuídos entre metais, palhetas, cordas, instrumentos eletrônicos e percussão, garantindo versatilidade para apresentações em diferentes formatos.

Além das solenidades oficiais, a Banda Municipal também desenvolve projetos culturais que aproximam a música da população, como o "Banda Alegra Cidade", com apresentações embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília; participação na Rua de Compras; e o tradicional concerto de rock durante o Encontro de Motociclistas e Triciclistas de Volta Redonda.

Para os próximos anos, a meta é ampliar ainda mais esse trabalho, retomando os concertos populares nos bairros e fortalecendo o concerto comemorativo de aniversário da banda.

Segundo o maestro, a missão permanece a mesma desde a criação do grupo. "Durante esses 45 anos, a Banda Municipal teve apenas três maestros à frente. Nosso objetivo sempre foi fazer o melhor para agradar a população e fazer com que momentos da vida de cada ouvinte fossem relembrados por meio das músicas que tocamos. Se Deus quiser, vamos continuar levando boa música, cultura e emoção para Volta Redonda por muitos anos", conclui.

"Celebrar os 45 anos da Banda Municipal é reconhecer a dedicação de todos os músicos, maestros e profissionais que contribuíram para construir essa bela trajetória. A banda leva cultura, emociona o público e representa Volta Redonda com excelência nos mais diversos eventos. Para a Fevre, é motivo de muito orgulho manter esse patrimônio cultural vivo e cada vez mais próximo da população", afirmou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.