Objetivo é alcançar os 225 inscritos até o dia do evento, em setembroFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Mais de 80 crianças e jovens já se inscreveram para participar do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 em Volta Redonda
Objetivo da Secretaria de Esporte e Lazer, que coordena o evento esportivo no município, é alcançar os 225 inscritos até o dia do evento, em setembro
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