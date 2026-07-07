Energia repassada para a Light será revertida em desconto na conta de unidades do Saae-VR - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Energia repassada para a Light será revertida em desconto na conta de unidades do Saae-VRFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/07/2026 15:37

Volta Redonda - A segunda estação geradora de energia fotovoltaica da Prefeitura de Volta Redonda, construída no bairro Nova Primavera, entrou em conexão com a concessionária de energia Light no último dia 1º de julho. A estimativa é que utilizando 5.744 módulos fotovoltaicos – placas solares – com capacidade unitária de 575 Watts-pico (Wp) a usina gere 4752 MWH/ano (Megawatt-hora por ano), proporcionando uma economia anual de aproximadamente R$ 5 milhões ao município.

A economia virá por meio de um acordo entre o governo municipal e a concessionária de energia. A usina vai funcionar no esquema on-grid, em que a unidade é conectada à rede da concessionária e sua produção é descontada do gasto equivalente pelo governo municipal. No caso dessa parceria, o desconto virá na conta de unidades do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda).

Em um investimento de mais de R$12,2 milhões estima-se que o payback (indicador financeiro necessário para recuperar o valor investido) se dará em aproximadamente 30 meses. Importante ressaltar que o tempo de vida útil da estação geradora previsto é de 15 anos, com eficiência acima de 85%.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, afirmou que a economia financeira gerada ao município, a contribuição da geração de energia limpa a partir de fontes renováveis e a utilização de tecnologia de ponta justificam o investimento.

“A parceria com a concessionária Light, através do Programa de Eficiência Energética (PEE), em 2024, foi o marco inicial para este tipo de investimento, com a implantação da usina fotovoltaica do Roma, voltada para unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME). E essa nova estação, além de beneficiar o meio ambiente, em pouco tempo vai gerar uma economia de quase R$ 5 milhões por ano, dinheiro que vamos investir em outras melhorias para a população.”

Fase final dos testes

Em fase final dos testes de comissionamento a quente, após a conexão da estação geradora e já gerando, a previsão é de que até o final de julho de 2026 a estação geradora de energia fotovoltaica esteja concluída e gerando energia na sua plenitude.