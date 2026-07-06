Nos primeiros seis meses deste ano, a unidade registrou 3.329 procedimentos contra 3.236 no mesmo período em 2025 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Nos primeiros seis meses deste ano, a unidade registrou 3.329 procedimentos contra 3.236 no mesmo período em 2025Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 06/07/2026 11:33

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de saúde de Volta Redonda, fecha o primeiro semestre de 2026 com novo recorde no número de cirurgias. Nos primeiros seis meses deste ano, a unidade registrou 3.329 procedimentos contra 3.236 no mesmo período em 2025, um crescimento de 2,87%. Se compararmos só o mês de junho, o aumento no número de cirurgias também ultrapassou os 2%.

Os números são referentes a nove especialidades médicas e as que merecem destaque são a bucomaxilofacial, com aumento de mais de 30,61%, passando de 49 para 64 procedimentos realizados nos primeiros seis meses de 2026; cirurgia torácica, que cresceu mais de 28% (57 para 73); e cirurgia geral com 22,60% a mais (500 para 613). Também tiveram crescimento os procedimentos de traumato-ortopedia, neurocirurgia, proctologia, pediatria, oftalmologia e cirurgia plástica.

Recordes também no mês de junho

Nesse mês de junho, o Hospital São João Batista realizou 490 cirurgias em dez especialidades, número que dá continuidade aos sucessivos recordes registrados durante os primeiros meses do ano. No mesmo mês de 2025, foram 480 procedimentos realizados em nove especialidades. Em comparação ao ano passado, em junho de 2026 a unidade registrou crescimento em oftalmologia, neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia geral, urologia e traumato-ortopedia. O hospital ainda fez cirurgias de gineco-obstetrícia e bucomaxilo.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirma que os recordes sucessivos no número de cirurgias é reflexo dos investimentos feitos na unidade pela administração pública desde 2021. “O hospital passou por reformas, ganhou novos equipamentos e promoveu capacitação e valorização das equipes.”

Faria também ressaltou o comprometimento dos profissionais da equipe da unidade. “O Hospital São João Batista faz cirurgias de emergência e eletivas durante a semana e ainda faz mutirões de algumas especialidades nos finais de semana. Esse ritmo de trabalho também contribui para que o número de cirurgias aumente”, reforçou.