Centro-Dia Synval Santos é uma das quatro iniciativas do estado reconhecidas como referência no atendimento gratuito a pessoas com demência e seus familiares - Foto: Clara Preta/Smas

Centro-Dia Synval Santos é uma das quatro iniciativas do estado reconhecidas como referência no atendimento gratuito a pessoas com demência e seus familiaresFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 06/07/2026 11:27

Volta Redonda - O município de Volta Redonda celebra mais um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos. A unidade da prefeitura, administrada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), passou a integrar o Mapa do Cuidado, iniciativa lançada pela Federação Brasileira de Alzheimer (Febraz), que reúne os principais serviços gratuitos de referência no atendimento às pessoas que vivem com demência e seus familiares em todo o Brasil.

O levantamento mostra que o país conta atualmente com apenas 20 serviços gratuitos especializados em demências. No estado do Rio de Janeiro, apenas quatro iniciativas fazem parte do Mapa do Cuidado. Entre elas está o Centro-Dia Synval Santos, de Volta Redonda, reconhecido pela Febraz como um serviço de excelência na promoção do cuidado à pessoa idosa com Alzheimer.

Primeiro centro público de atendimento a pessoas com Alzheimer da América Latina, o Centro-Dia Synval Santos é administrado pela Smas, por meio do Departamento de Proteção Especial Social (DPES). A unidade se destaca por oferecer atendimento diário e continuado, inserido na Política Nacional de Assistência Social, sendo pioneira na implantação da modalidade Centro-Dia voltada às pessoas com demência. O trabalho contempla não apenas a estimulação das capacidades cognitivas, funcionais e sociais dos usuários, mas também o acolhimento, a orientação e o acompanhamento permanente de seus familiares.

Além da assistência direta, o Centro-Dia consolidou-se como um polo de produção e disseminação de conhecimento, incentivando pesquisas nas áreas de geriatria, gerontologia e áreas correlatas. A unidade também recebe visitas técnicas de municípios e estados interessados em conhecer a metodologia desenvolvida em Volta Redonda.

A coordenadora do Centro-Dia, a psicóloga Danielle Freire, destacou que o reconhecimento da Febraz reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe e evidencia a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas às pessoas com demência.

"A construção de um trabalho sério, sólido e pioneiro permite ao nosso Centro de Alzheimer abrir espaços de apoio e de replicabilidade para municípios e estados, diante da urgência imposta pelo crescimento dos casos de Alzheimer no país. Esse reconhecimento da Febraz nos dá a certeza de que estamos construindo uma política pública qualificada, que promove o cuidado não apenas da pessoa idosa com Alzheimer, mas também de todo o seu núcleo familiar. Atualmente, mais de dois milhões de idosos vivem com algum tipo de demência, principalmente Alzheimer, e esse número tende a crescer significativamente nas próximas décadas. Precisamos ampliar e fortalecer os modelos de cuidado", destacou a coordenadora.

A diretora do DPES, Mariana Pimenta, ressaltou que a inclusão do Centro-Dia no Mapa do Cuidado evidencia o compromisso da Assistência Social de Volta Redonda com a oferta de serviços especializados e humanizados.

"Integrar o Mapa do Cuidado representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente com dedicação, compromisso e olhar humanizado. O Centro-Dia Synval Santos é uma referência porque oferece um atendimento integral, que acolhe tanto a pessoa idosa quanto seus familiares, promovendo qualidade de vida, autonomia e suporte contínuo. Esse reconhecimento reforça o compromisso da Assistência Social de Volta Redonda em desenvolver políticas públicas cada vez mais qualificadas e capazes de responder às necessidades da população."

Mapa

Criado pela Federação Brasileira de Alzheimer, o Mapa do Cuidado tem como objetivo dar visibilidade à rede de serviços gratuitos existentes no país, identificar onde estão as iniciativas especializadas e contribuir para o fortalecimento e a ampliação das políticas públicas voltadas às pessoas com demência e seus familiares.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o reconhecimento da Federação Brasileira de Alzheimer reafirma o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda em investir em políticas públicas que promovam cuidado, acolhimento e dignidade às pessoas idosas e suas famílias.

"Receber esse reconhecimento nacional é motivo de muito orgulho para Volta Redonda e para toda a equipe da Assistência Social. O Centro-Dia Synval Santos é um serviço pioneiro, que se tornou referência pela qualidade do atendimento prestado e pelo cuidado humanizado oferecido às pessoas com Alzheimer e aos seus familiares. Integrar o Mapa do Cuidado da Febraz demonstra que o trabalho desenvolvido em nosso município está alinhado às melhores práticas de assistência e fortalece nosso compromisso de ampliar políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas."