Estudantes do 8º e 9º ano garantiram dois ouros e duas pratas na primeira participação da Escola Municipal Wandir de Carvalho na competição nacional - Foto: Divulgação/SME

Estudantes do 8º e 9º ano garantiram dois ouros e duas pratas na primeira participação da Escola Municipal Wandir de Carvalho na competição nacionalFoto: Divulgação/SME

Publicado 06/07/2026 15:16

Volta Redonda - A Escola Municipal Wandir de Carvalho, unidade da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, localizada no bairro Siderlândia, teve quatro alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2026. A prova foi realizada no mês de maio e o resultado foi divulgado na última semana, garantindo à escola duas medalhas de ouro e duas de prata em sua primeira participação na competição nacional.

Os medalhistas de ouro foram os alunos Kleber Lúcio de Souza dos Santos e Nicollas Melo de Siqueira, ambos do 9º ano. As medalhas de prata foram conquistadas por Eduardo Sandi Vital, do 8º ano, e Miguel Sousa Pontes Mathias, do 9º ano.

Promovida anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é destinada a estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país. A competição é composta por uma prova com 10 questões, sendo sete de Astronomia e três de Astronáutica, distribuídas em níveis de acordo com a escolaridade dos participantes. O principal objetivo é despertar o interesse dos estudantes pela ciência, ampliar os conhecimentos sobre o universo e estimular a aprendizagem de forma dinâmica e desafiadora.

Ao todo, 14 alunos representaram a Escola Municipal Wandir de Carvalho na edição deste ano da OBA. A participação foi organizada e coordenada pelo professor de Matemática Cristiano de Oliveira Andrade, responsável pelo planejamento, mobilização e preparação dos estudantes para a competição. Para ele, o resultado é fruto do empenho coletivo da comunidade escolar.

"Essa conquista é motivo de muita satisfação para mim como professor. Conseguir esse resultado em uma escola pública demonstra que, mesmo diante dos desafios, é possível desenvolver um trabalho de qualidade. Quero agradecer às diretoras, toda a equipe pedagógica e aos estudantes pelo empenho e dedicação. Esse reconhecimento mostra que vale a pena investir na educação científica e incentivar nossos alunos a acreditarem no próprio potencial", disse.

A diretora da Escola Municipal Wandir de Carvalho, Juliana Leite Martins, destacou que a conquista vai além das medalhas e reforça o compromisso da unidade com uma educação que estimula o conhecimento e amplia as oportunidades para os estudantes.

"Essas medalhas representam a confirmação de que, quando acreditamos no potencial dos nossos alunos e oferecemos oportunidades, eles alcançam resultados extraordinários. Essa conquista reforça nosso compromisso com uma educação que desperta a curiosidade, incentiva o protagonismo e inspira cada vez mais estudantes a acreditarem em seu potencial e a sonharem mais alto", afirmou.

Preparação

Como parte desse processo, os alunos participaram de atividades gamificadas sobre Astronomia no laboratório da escola, conduzidas pela professora de Ciências Janaína Aparecida de Souza Moura Ferreira. Em seguida, participaram de uma oficina de construção e lançamento de foguetes, ministrada pelo professor Cristiano, representante da OBA na unidade. Durante as atividades, os estudantes colocaram em prática conhecimentos de Física, Matemática e Astronomia, além de desenvolver habilidades como trabalho em equipe, criatividade, resolução de problemas e espírito esportivo.

"A conquista desses alunos é motivo de orgulho para toda a rede municipal de ensino. Ela demonstra o talento dos nossos estudantes, o comprometimento dos professores e das equipes escolares e o investimento da Prefeitura em uma educação que estimula o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento científico. Parabenizo todos os envolvidos por esse excelente resultado, que serve de inspiração para outros estudantes", destacou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.