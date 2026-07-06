Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Inscrições para curso gratuito da Secretaria da Juventude de Volta Redonda voltado ao setor de restaurantes seguem abertas até 17 de julho
Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anos em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional
Inscrições para curso gratuito da Secretaria da Juventude de Volta Redonda voltado ao setor de restaurantes seguem abertas até 17 de julho
Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anos em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional
Prefeitura de Volta Redonda inaugura novo Serviço de Pronto Atendimento do Conforto
Unidade 24h foi totalmente reformada e modernizada para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à população
Boas práticas do Peti em Volta Redonda são referência no estado do Rio
Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do Estado sobre enfrentamento ao trabalho infantil
Volta Redonda avança na melhoria da Educação Especial Inclusiva
Projeto para facilitar o atendimento aos alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino foi apresentado ao prefeito Neto nesta sexta-feira
Projeto ‘Coluna Reta’ passa a disponibilizar coletes ortopédicos e amplia atendimento a crianças e adolescentes em Volta Redonda
Iniciativa idealizada pelo médico Juliano Coelho e implantada pela Prefeitura, por meio da Assistência Social, fortalece o tratamento conservador da escoliose e aumenta as chances de evitar cirurgias
Cursos gratuitos da Fundação Beatriz Gama formam mais 287 profissionais no primeiro semestre em Volta Redonda
Qualificações foram realizadas na FBG, em unidades dos Cras, Centro Comunitário e Centro de Socioeducação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.