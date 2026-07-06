Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/07/2026 11:21

Volta Redonda - Jovens de 18 a 25 anos, moradores de Volta Redonda, têm até o dia 17 de julho para se inscrever no curso gratuito de qualificação profissional "De Bandeja", promovido pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com o Vitória Restaurante e Chopperia. A iniciativa tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, especialmente para oportunidades no setor de restaurantes.

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yb2cvQ5TVWF5apnDxfkq-8ur7ztNtfUD5IK7DAP2VKX4cw/viewform . O curso tem previsão de início no dia 27 de julho e término em 17 de agosto, em formato híbrido, com aulas presenciais e on-line.

Durante a capacitação, os alunos receberão treinamento para atuar em funções operacionais e de atendimento em restaurantes, desenvolvendo habilidades relacionadas à postura profissional, organização, atendimento ao cliente e empregabilidade.

O conteúdo será dividido em quatro módulos: “Introdução ao Mercado de Restaurantes”, abordando o funcionamento da casa, a hierarquia operacional e as oportunidades de crescimento; “Atendimento ao Cliente”, com foco em comunicação, postura profissional, trabalho em equipe e experiência do cliente; “Operação de Salão’, com orientações sobre a função do cumim, organização de mesas, apoio ao garçom e etiqueta profissional; e “Desenvolvimento Profissional”, tratando de comportamento no ambiente de trabalho, responsabilidade, pontualidade, noções de liderança e crescimento na carreira.

"O 'De Bandeja' foi pensado para oferecer uma formação prática e alinhada às necessidades do mercado. Nossa proposta é preparar os jovens para que cheguem mais confiantes aos processos seletivos e tenham condições de conquistar o primeiro emprego ou uma nova oportunidade profissional. Investir na juventude é investir no futuro da nossa cidade", destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.