Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do EstadoFoto: Divulgação/Smas

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Luan Campos
Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participou nessa quinta-feira (2) do evento "Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Suas: Estratégias de Fortalecimento", promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O encontro reuniu gestores e profissionais da assistência social para discutir as diretrizes, os desafios e as estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil, além da atuação integrada entre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e as demais políticas públicas.
Pelo trabalho desenvolvido no município, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda foi convidada pela coordenação estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Coopeti), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para apresentar as boas práticas executadas pela gestão municipal.
A apresentação foi realizada pela coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da Divisão de Proteção Especial (DPES) da Smas, Larissa Russoni, que apresentou aos participantes as ações desenvolvidas em Volta Redonda, com destaque para o Cadastro Jovem Aprendiz VR e o PIA (Projeto Protegendo a Infância), iniciativas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do trabalho infantil e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Além da experiência de Volta Redonda, o evento contou com apresentações de outros municípios do estado, da Defensoria Pública do Estado e de equipes técnicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, abordando temas relacionados ao Cadastro Único, ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) e aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), considerando a importância da integralidade do Suas.
Para Larissa Russoni, a oportunidade de apresentar as ações do município fortalece a troca de experiências entre os profissionais da assistência social. "Compartilhar nossas práticas e conhecer as experiências de outros municípios e do Estado é fundamental para aprimorar o enfrentamento ao trabalho infantil e fortalecer as políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes", destacou.
A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o convite do Governo do Estado reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe da Smas. "É motivo de orgulho ver Volta Redonda sendo reconhecida pelas políticas públicas que desenvolve para proteger nossas crianças e adolescentes. Esse convite demonstra que o trabalho realizado pelos nossos profissionais tem gerado resultados e pode servir de inspiração para outros municípios. Seguiremos investindo em ações que garantam direitos e fortaleçam a rede de proteção à infância", afirmou.
Também participaram do evento, representando a Smas, a técnica Thabata Mythzi, da Divisão de Proteção Especial (DPES), e Juliana Vidal, representando o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).