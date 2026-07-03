Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do EstadoFoto: Divulgação/Smas
Boas práticas do Peti em Volta Redonda são referência no estado do Rio
Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do Estado sobre enfrentamento ao trabalho infantil
Boas práticas do Peti em Volta Redonda são referência no estado do Rio
Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do Estado sobre enfrentamento ao trabalho infantil
Volta Redonda avança na melhoria da Educação Especial Inclusiva
Projeto para facilitar o atendimento aos alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino foi apresentado ao prefeito Neto nesta sexta-feira
Projeto ‘Coluna Reta’ passa a disponibilizar coletes ortopédicos e amplia atendimento a crianças e adolescentes em Volta Redonda
Iniciativa idealizada pelo médico Juliano Coelho e implantada pela Prefeitura, por meio da Assistência Social, fortalece o tratamento conservador da escoliose e aumenta as chances de evitar cirurgias
Cursos gratuitos da Fundação Beatriz Gama formam mais 287 profissionais no primeiro semestre em Volta Redonda
Qualificações foram realizadas na FBG, em unidades dos Cras, Centro Comunitário e Centro de Socioeducação
Volta Redonda encerra Mês do Meio Ambiente com plantio de mudas nativas da Mata Atlântica
Ação aconteceu às margens do Córrego Cachoeirinha, na Vila Santa Cecília, e reuniu motociclistas dos grupos Falcões de Aço, Insanos, Águias de Cristo e Old Pistons
Prefeitura de Volta Redonda reúne 170 crianças do Programa Curumim em espetáculo teatral sobre prevenção às drogas
Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vida
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