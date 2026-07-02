Veículo foi removido ao depósito público municipal - Foto: Divulgação/Semop

Veículo foi removido ao depósito público municipalFoto: Divulgação/Semop

Publicado 02/07/2026 17:13

Volta Redonda - Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (2/7), próximo à sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, após ser encontrado embriagado em veículo, com réplica de pistola e touca ninja em seu interior.

De acordo com a GMVR, ao notar a atitude suspeita do veículo – um Gol vermelho – próximo à sede da corporação, agentes abordaram o condutor, que estava com copo de bebida em mão e apresentava sintomas de embriaguez, que foi confirmada posteriormente com exame, apontando positivo para 0,52mg/l de alcoolemia – (o máximo permitido é de 0,34 mg/l), configurando crime de trânsito. O homem também não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo um simulacro de pistola, uma touca ninja e um aparelho celular. Após levantamento no sistema, foi identificado que o automóvel apresentava o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) vencido.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante. O veículo foi removido ao depósito público municipal.