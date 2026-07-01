Campanha de conscientização que incentiva a doação voluntária de sangue gerou quase 600 bolsas coletadas durante o mês - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Campanha de conscientização que incentiva a doação voluntária de sangue gerou quase 600 bolsas coletadas durante o mêsFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/07/2026 15:30

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista, registrou recorde histórico no número de captações durante o “Junho Vermelho”. A campanha nacional de conscientização, que incentiva a doação voluntária de sangue, alcançou a marca de 585 bolsas coletadas. Ao todo, 697 pessoas compareceram ao hemonúcleo para doar durante esse mês de junho.

O número de doações registrado em 2026 foi ainda maior que as 550 alcançadas na mesma campanha no ano passado, que até então era o recorde histórico da unidade. O resultado positivo também ajudou a aumentar a média mensal de coletas durante o ano. Desde 2021, essa média aumentou ano a ano com uma pequena queda em 2024. De 2024 para 2025, por exemplo, a média/mês cresceu de 417 para 460 e, hoje, está em 461 doações por mês, considerando apenas os seis primeiros meses deste ano.

De acordo com a responsável pela captação de doadores do Hemonúcleo de Volta Redonda, Cristina Teixeira, o resultado é fruto do trabalho de conscientização, através de palestras nas principais instituições do município e também em Pinheiral, cidade que abriga unidade de saúde assistida pelo Banco de Sangue de Volta Redonda.

“Estive na Prefeitura de Pinheiral; instituições de ensino, juntamente com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda; além de empresas e igrejas. Entre as entidades que participaram da Campanha Junho Vermelho estão o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda; o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase); o Itec (Instituto Tecnológico de Capacitação); o Colégio Estadual Rio de Janeiro; a Paróquia São Luiz Gonzaga; o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda); as empresas Sertras Gestão de Fornecedores, a Cinbal e a Oliveira & Rondeli Advogados; além do Corpo de Bombeiros, que encerrou a campanha; e a equipe Senna, que levou 68 corredores para doar sangue”, contou Cristina.

A responsável pela captação de doadores do hemonúcleo aproveitou para agradecer a todas as pessoas que compareceram para doar, tanto as que foram com entidades quanto a população em geral.

“A grande maioria fez a primeira doação durante a campanha ‘Junho Vermelho’. Agora, esperamos que se tornem doadores regulares, já que precisamos de todo o tipo de sangue durante todo o ano. Não podemos esquecer de respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres”, reforçou Cristina.

Quem pode doar sangue?

As pessoas com idades entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais. Para doar é preciso estar em boas condições de saúde; pesar mais de 50 quilos; ter dormido, pelo menos, seis horas nas últimas 24 horas; não estar em jejum e evitar o consumo de alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas no dia anterior à doação. No momento do atendimento, o voluntário deve apresentar um documento oficial com foto. Todos passam por avaliação clínica para verificar se estão aptos para doar.

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona para coleta de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados. A unidade atende o Hospital São João Batista (HSJB), onde está instalado, além do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado; de três hospitais privados da cidade; e também fornece hemocomponentes para unidades de saúde dos municípios de Pinheiral e Piraí.