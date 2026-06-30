Serviço da Secretaria Municipal de Saúde já ultrapassou 2,5 mil pacientes atendidosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda faz a diferença na vida de professora aposentada com diagnóstico precoce de câncer de mama
História de Merenice Ribeiro, de 73 anos, mostra importância do autoexame e da busca rápida por atendimento; serviço da Secretaria Municipal de Saúde já ultrapassou 2,5 mil pacientes atendidos
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14ª Conferência Municipal de Saúde reúne cerca de 400 participantes e fortalece debate sobre o futuro do SUS em Volta Redonda
Evento discutiu propostas para as etapas estadual e nacional da conferência, reforçando a participação popular na construção das políticas públicas de saúde
Volta Redonda abre inscrições para concurso público de enfermeiro e técnico de enfermagem nesta segunda-feira (29)
Interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho
Atividade física fortalece corpo, mente e vínculos na Melhor Idade em Volta Redonda
Após enfrentar um período delicado por conta de problemas de saúde na família, Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vida
Volta Redonda participa de seminário internacional no Rio, mostrando experiência com programa Famílias Fortes
Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado Brasileiro: ‘Inovação e Políticas Públicas de Família’
Inscrições para cursos gratuitos na construção civil terminam nesta sexta-feira (3) em Volta Redonda
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