Serviço da Secretaria Municipal de Saúde já ultrapassou 2,5 mil pacientes atendidos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Serviço da Secretaria Municipal de Saúde já ultrapassou 2,5 mil pacientes atendidosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/06/2026 13:51

Volta Redonda - O cuidado com a própria saúde e a busca pelo atendimento logo nos primeiros sinais fizeram toda a diferença na vida da professora aposentada Merenice Lopes Ribeiro, de 73 anos. Moradora de Volta Redonda, ela descobriu um câncer de mama após perceber uma alteração durante o autoexame e encontrou na Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o suporte necessário para enfrentar a doença.

Merenice conta que tudo começou quando ela identificou algo diferente na mama direita. “Eu estava fazendo o autoexame e descobri alguma coisa diferente na minha mama direita. Achei estranho e resolvi procurar ajuda na unidade básica de saúde do meu bairro”, relembra.

Após a avaliação inicial, ela foi encaminhada para a Linha de Atenção Oncológica e atendida na Policlínica da Mulher, onde realizou exames complementares. A biópsia confirmou a presença de um nódulo maligno.

Em dezembro do ano passado, Merenice passou por uma cirurgia no Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) para retirada do nódulo e dos linfonodos. Três meses depois, realizou uma sessão de radioterapia, e, atualmente, segue em tratamento como hormonioterapia. Ela faz questão de agradecer o acolhimento recebido em todas as etapas do tratamento e deixa uma mensagem para outras pessoas.

"Fui muito bem atendida pela LAO, pela unidade básica de saúde e por todos os profissionais do hospital. Sem eles, talvez eu estivesse até hoje sem operar. Mas também foi importante ter tido coragem de procurar atendimento. Se cuidem, procurem ajuda e não tenham medo. Descobrir cedo faz toda a diferença. É possível passar por tudo isso com fé, força e ajuda das pessoas certas", afirmou.

A coordenadora da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, destaca que histórias como a de Merenice mostram a importância do diagnóstico precoce e de uma rede de atendimento organizada.

"Quando o paciente procura assistência logo nos primeiros sinais, aumentam significativamente as chances de sucesso no tratamento. A LAO foi criada justamente para garantir um fluxo rápido, organizado e humanizado, desde a investigação até o tratamento, oferecendo mais segurança e qualidade de vida aos pacientes", ressaltou.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o fortalecimento da rede municipal de saúde tem permitido oferecer atendimento especializado cada vez mais ágil à população. "Investir na saúde é investir na vida das pessoas. A história da dona Merenice mostra que quando existe uma rede estruturada, profissionais comprometidos e acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento, conseguimos salvar vidas. Seguiremos trabalhando para fortalecer cada vez mais os serviços oferecidos pela nossa rede municipal de saúde", disse.

LAO ultrapassa 2,5 mil pacientes atendidos

A Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda já atendeu 2.581 pacientes desde sua implantação, em março de 2022. Do total de atendimentos realizados, 1.513 pacientes receberam diagnóstico de lesões benignas, 350 foram diagnosticados com câncer (casos malignos) e 272 apresentavam lesões pré-malignas, retiradas antes que evoluíssem para um câncer.

Outro indicador importante demonstra a efetividade do serviço: mais de 55% dos pacientes diagnosticados com câncer iniciaram tratamento ainda nos estágios 1 e 2 da doença, quando as chances de cura são significativamente maiores.

A LAO integra a rede municipal de saúde de Volta Redonda e foi criada para agilizar o diagnóstico, o encaminhamento e o início do tratamento dos pacientes com suspeita de câncer, oferecendo atendimento especializado e acompanhamento em todas as etapas da jornada do paciente.