Interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para concurso público de enfermeiro e técnico de enfermagem nesta segunda-feira (29)
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