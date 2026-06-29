Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado BrasileiroFoto: Divulgação/Sempared
Volta Redonda participa de seminário internacional no Rio, mostrando experiência com programa Famílias Fortes
Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado Brasileiro: ‘Inovação e Políticas Públicas de Família’
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Inscrições para cursos gratuitos na construção civil terminam nesta sexta-feira (3) em Volta Redonda
Capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial fazem parte dos projetos Mulheres Mãos à Obra e Qualifica Fevre
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, ganha microscópio cirúrgico de última geração para ampliar qualidade dos atendimentos oftalmológicos
Equipamento de alta tecnologia vai garantir mais precisão, segurança e eficiência nos procedimentos realizados na unidade
Volta Redonda conquista Centro de Tecnologia, Inteligência Artificial e Robótica para a rede municipal de ensino
Secretário municipal de Educação representou o município em evento nacional no Rio de Janeiro e garantiu laboratório avaliado em R$ 250 mil, com capacidade para atender até 700 alunos
Volta Redonda fortalece rede de proteção e prevenção à violência contra a pessoa idosa
Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social promovem convivência, autonomia, acolhimento e atendimento especializado para garantir direitos e qualidade de vida
Show do Barão Vermelho marca abertura das comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda no 29º Encontro Nacional de Motociclistas
Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiro, que se apresenta no sábado (4)
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