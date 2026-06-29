Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado Brasileiro - Foto: Divulgação/Sempared

Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado BrasileiroFoto: Divulgação/Sempared

Publicado 29/06/2026 12:11

Volta Redonda - O município de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), participou no fim de semana do Seminário Internacional O Futuro do Estado Brasileiro: “Inovação e Políticas Públicas de Família” (III Sofeb), no município do Rio de Janeiro. O evento promoveu articulação entre gestores públicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e lideranças institucionais.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, representou o município, participando da mesa “Panorama das Ações em Políticas de Família”, voltada à troca de experiências entre gestores públicos e à identificação de boas práticas.

“Volta Redonda tem se destacado nacionalmente pela implementação do programa Famílias Fortes, sendo reconhecido pelo compromisso com o fortalecimento dos vínculos familiares e a prevenção ao uso de álcool e outras drogas”, afirmou Neuza Jordão.

O diretor-técnico da Semapred, Vinícius Silva, explicou que o seminário teve como objetivo enfrentar, de forma aplicada e baseada em evidências, os desafios contemporâneos relacionados à família, às dinâmicas demográficas e ao desenvolvimento social, com impacto direto sobre o ambiente econômico e institucional brasileiro.

“Além de a secretária levar a experiência de Volta Redonda para o conhecimento de todos presentes, também pôde conhecer outras ações exitosas, e essa troca contribui para seguirmos fortalecendo políticas públicas que colocam a família no centro da prevenção e do cuidado”, afirmou Vinícius.

Promovido pelo Instituto Recife e com fomento da Faperj (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o evento contou com dois dias, abordando desde o diagnóstico da crise da família e das transformações demográficas contemporâneas até a formulação de soluções concretas em políticas públicas, fortalecimento familiar, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.