Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vida - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vidaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/06/2026 12:18

Volta Redonda - Há momentos na vida que um simples convite para participar de uma nova atividade pode mudar uma história. Foi assim com Adriana Costa dos Santos, de 60 anos, moradora do bairro Conforto e aluna da ginástica do programa “Viva Melhor”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, no polo Rústico.

Ela chegou ao projeto em um dos períodos mais delicados de sua vida. Enquanto enfrentava problemas de saúde na família, com o pai doente e um irmão em tratamento contra o câncer, encontrou no grupo um refúgio para aliviar as dificuldades do dia a dia.

“Um dia eu estava caminhando com a minha irmã e vimos a ginástica. Falei para a gente parar um pouquinho. Ficamos e fomos muito bem acolhidas. Desde então, nunca mais parei”, relembra.

O que começou como uma pausa durante uma caminhada se transformou em uma nova rotina e em uma grande rede de apoio. Mais do que benefícios físicos proporcionados pela atividade, Adriana destaca as amizades e o carinho que encontrou no grupo.

“Lá a gente é uma família. Os professores são excelentes e estão sempre procurando fazer o melhor para a gente. É muito gratificante ver a alegria das pessoas e conviver com elas.”

Segundo Adriana, a convivência com os colegas trouxe mudanças profundas em sua vida. O contato com pessoas de diferentes histórias e idades ensinou novas formas de enxergar a vida e fortalecer os laços de amizade.

“Você troca experiências, carinho, amizade. É abraço, é bom dia, é atenção. Quando a gente fica parado dentro de casa, perde muito disso. Lá, vemos pessoas com mais idade que a gente, cheias de disposição e vontade de viver. A gente sente falta quando não está junto deles.”

Primeira viagem

Recentemente, Adriana viveu mais uma experiência especial proporcionada pelo programa “Viva Melhor”: a primeira viagem da Melhor Idade dela, e o destino foi o Hotel Portobello Resort, em Mangaratiba, na Costa Verde do estado.

"Estou adorando. É a primeira vez que participo de uma viagem assim e estou me sentindo muito bem acolhida. O lugar é maravilhoso. Muitas pessoas não têm oportunidade de passear e conhecer um lugar tão bonito. Poder estar aqui pela primeira vez é muito gratificante."

Ao lembrar da própria trajetória, Adriana não consegue esconder a emoção. Ela conta que o carinho recebido pelos colegas e professores foi fundamental para superar um momento difícil e recuperar a felicidade.

"Quando cheguei lá, estava passando por muitas dificuldades por causa das doenças na minha família. O pessoal me acolheu com muito carinho. Hoje, quando estou com eles, eu me sinto feliz."

Quem quiser fazer parte do programa “Viva Melhor”, assim como Adriana, basta procurar um dos polos da Smel localizados em ginásios e outros espaços públicos nos bairros.