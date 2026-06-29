Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vidaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Atividade física fortalece corpo, mente e vínculos na Melhor Idade em Volta Redonda
Após enfrentar um período delicado por conta de problemas de saúde na família, Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vida
Atividade física fortalece corpo, mente e vínculos na Melhor Idade em Volta Redonda
Após enfrentar um período delicado por conta de problemas de saúde na família, Adriana Costa encontrou, na ginástica do programa da prefeitura, acolhimento, novas amizades e mais qualidade de vida
Volta Redonda participa de seminário internacional no Rio, mostrando experiência com programa Famílias Fortes
Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas participou do Seminário Internacional O Futuro do Estado Brasileiro: ‘Inovação e Políticas Públicas de Família’
Inscrições para cursos gratuitos na construção civil terminam nesta sexta-feira (3) em Volta Redonda
Capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial fazem parte dos projetos Mulheres Mãos à Obra e Qualifica Fevre
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, ganha microscópio cirúrgico de última geração para ampliar qualidade dos atendimentos oftalmológicos
Equipamento de alta tecnologia vai garantir mais precisão, segurança e eficiência nos procedimentos realizados na unidade
Volta Redonda conquista Centro de Tecnologia, Inteligência Artificial e Robótica para a rede municipal de ensino
Secretário municipal de Educação representou o município em evento nacional no Rio de Janeiro e garantiu laboratório avaliado em R$ 250 mil, com capacidade para atender até 700 alunos
Volta Redonda fortalece rede de proteção e prevenção à violência contra a pessoa idosa
Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social promovem convivência, autonomia, acolhimento e atendimento especializado para garantir direitos e qualidade de vida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.