Evento discutiu propostas para as etapas estadual e nacional da conferência, reforçando a participação popular na construção das políticas públicas de saúdeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

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O Dia
Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), realizou entre sexta-feira (26) e sábado (27) a 14ª Conferência Municipal de Saúde. Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil", o evento reuniu 396 participantes entre usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços, promovendo um amplo espaço de diálogo, escuta e construção coletiva.
A abertura aconteceu na sexta-feira (26), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior. Já no sábado (27), os participantes se reuniram no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado, para os debates dos quatro eixos temáticos da conferência: "Democracia, Saúde como Direito e Soberania Nacional"; "Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS, com Base na Justiça Tributária e na Sustentabilidade Fiscal e Social"; "Os Desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde: Emergência Climática e Justiça Socioambiental"; e "Modelos de Atenção e Gestão, Territórios Integrados e Cuidado Integral".
Além de promover os debates, a Prefeitura disponibilizou transporte para garantir o acesso dos participantes durante os dois dias de programação.
A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbogim Maciel, destacou que a conferência foi construída de forma participativa, garantindo espaço para que diferentes segmentos da sociedade contribuíssem com propostas para o fortalecimento da saúde pública.
"Construímos uma conferência em que todos tiveram voz e puderam apresentar suas opiniões e expectativas. As propostas elaboradas representam os anseios da nossa população e serão levadas às etapas estadual e nacional. Sou muito grata a todos que participaram e à equipe de organização. Essa conferência só foi possível porque unimos esforços e mostramos que, juntos, somos mais fortes", afirmou.
"O encontro foi extremamente rico e proveitoso, marcado por debates qualificados, ampla participação social e pela elaboração de propostas que contribuirão para a Conferência Estadual de Saúde e, posteriormente, para a 18ª Conferência Nacional de Saúde", destacou a subsecretária municipal de Saúde, Sheila Filgueiras.
Sheila ressaltou ainda que o tema da conferência proporcionou uma reflexão sobre a relação entre participação social, cidadania e o direito à saúde.
"A democracia se fortalece quando a população participa efetivamente das decisões que impactam sua vida e o setor da saúde. Discutir soberania é reafirmar o SUS como uma das maiores conquistas sociais do país, fruto da participação popular e do compromisso coletivo com a garantia de um direito fundamental para todos os cidadãos. A conferência deixa como legado o fortalecimento do controle social, o compromisso com a construção de políticas públicas mais efetivas e a certeza de que o diálogo e a participação são os caminhos para um SUS cada vez mais forte, democrático e inclusivo", disse.
A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, reforçou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do SUS e destacou a importância da participação da população na definição das políticas públicas.
“Reafirmamos nosso compromisso com um SUS universal, equânime e integral. Agradecemos a participação ativa na etapa preparatória e na conferência, apresentando propostas, debatendo ideias e elegendo delegados. Cada voz fez toda a diferença na construção de políticas públicas mais justas, eficientes e centradas nas pessoas. Participar da Conferência é cuidar do presente e do futuro da saúde em nossa cidade”, ressaltou.