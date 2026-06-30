Prefeito e equipe do IPPU alinharam detalhes e entregaram anteprojeto arquitetônico ao delegado da PF, durante reunião no gabinete da prefeituraFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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