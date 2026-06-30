Prefeito e equipe do IPPU alinharam detalhes e entregaram anteprojeto arquitetônico ao delegado da PF, durante reunião no gabinete da prefeitura - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Prefeito e equipe do IPPU alinharam detalhes e entregaram anteprojeto arquitetônico ao delegado da PF, durante reunião no gabinete da prefeituraFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/06/2026 14:38 | Atualizado 30/06/2026 15:17

Volta Redonda - A primeira etapa do projeto arquitetônico da nova sede da Polícia Federal em Volta Redonda foi entregue, na manhã desta terça-feira, dia 30, ao delegado da unidade da PF no município, doutor Carlos Alberto da Silva Santos, durante reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. O material foi produzido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Volta Redonda (IPPU-VR) e, durante o encontro, foram analisadas adequações necessárias para o andamento do projeto.

Representando o IPPU-VR, estiveram presentes na reunião o presidente Abimailton Pratti da Silva e o arquiteto e diretor do Departamento de Arquitetura do instituto, Augusto Ferreira Esteves

“Entregamos hoje o anteprojeto de arquitetura, agora o delegado fará uma visão geral, verá se atende às necessidades da corporação e, retornando para o IPPU, é iniciada a parte de projeto estrutural e complementares, como elétrica e esgoto, e finalizar com o processo de licitação”, explicou Augusto.

“Com o projeto agora em mãos, vou levar para a equipe na delegacia, conversar sobre pequenos ajustes que observamos, e a expectativa é avançarmos mais”, comentou o delegado da PF, acrescentando que, em paralelo, a corporação está avançando também nos trâmites para aquisição do mobiliário e equipamentos para equipar o novo espaço.

A nova sede da Polícia Federal em Volta Redonda será construída em um terreno doado pela prefeitura com aproximadamente 5 mil metros quadrados, localizado na Rua 758, no bairro Casa de Pedra, na divisa com o Siderópolis. O objetivo é melhorar as condições de trabalho da corporação.

“Assim como estamos avançando em outras futuras unidades de segurança pública, como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, com a obra a todo vapor, e o Batalhão de Policiamento Ambiental e o Regimento de Polícia Montada, que também atenderão à região, agora estamos trabalhando para que a nova sede da PF contribua ainda mais para que Volta Redonda continue referência e se torne a cidade mais segura do país”, afirmou o prefeito Neto.