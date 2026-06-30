Evento reuniu mulheres em um dia de capacitação, empregabilidade e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao público feminino - Foto: Clara Preta/Smas

Evento reuniu mulheres em um dia de capacitação, empregabilidade e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao público femininoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 30/06/2026 13:55 | Atualizado 30/06/2026 15:19

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participou no último sábado (27) do encerramento do projeto Caravana + Qualifica Rio, iniciativa que percorreu diversas regiões do estado promovendo qualificação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da autonomia feminina. O evento aconteceu em Volta Redonda e marcou o fim de um ciclo que impactou mais de 10 mil mulheres jovens e adultas em situação de vulnerabilidade social.

Executado pelo Instituto Ibratec, o projeto reuniu uma programação voltada ao desenvolvimento social e econômico das participantes. Além de uma rodada de empregabilidade, que aproximou mulheres de entrevistas e vagas de trabalho, o evento contou com capacitações práticas, espaço de acolhimento para crianças, café da manhã e momentos de integração.

A cerimônia de abertura foi marcada por uma apresentação do Coral Municipal de Volta Redonda, homenageando as milhares de mulheres beneficiadas pela iniciativa ao longo do projeto. A programação também contou com painéis temáticos sobre direitos, maternidade, saúde, empreendedorismo e políticas públicas para as mulheres.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que iniciativas como a Caravana + Qualifica Rio fortalecem o trabalho desenvolvido no município. "Quando oferecemos conhecimento, qualificação e acesso às políticas públicas, estamos contribuindo para que essas mulheres tenham mais autonomia, ampliem suas oportunidades e transformem suas realidades. A parceria entre diferentes instituições é fundamental para que esse trabalho alcance cada vez mais pessoas", afirmou.

O projeto percorreu municípios como Barra Mansa, Três Rios, Queimados, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna, consolidando-se como uma importante ação de incentivo à qualificação profissional, ao empreendedorismo e ao protagonismo feminino no estado do Rio de Janeiro.

Em Volta Redonda, a participação da Prefeitura reforça o compromisso da administração municipal com a promoção de políticas públicas que incentivem a inclusão social, a geração de renda e o fortalecimento da cidadania das mulheres.