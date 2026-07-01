Queda das temperaturas reforça atuação da administração municipal, que mantém Abrigo Temporário de Inverno - Foto: Divulgação/Smas

Queda das temperaturas reforça atuação da administração municipal, que mantém Abrigo Temporário de InvernoFoto: Divulgação/Smas

Publicado 01/07/2026 15:27

Volta Redonda - Com a queda das temperaturas registrada nos últimos dias, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está realizando a operação do Abrigo Temporário de Inverno, reforçando a rede de proteção à população em situação de rua durante o período mais frio do ano. A iniciativa ampliou em 64% a capacidade de acolhimento do município, que passou de 25 para 41 vagas, garantindo mais segurança, proteção e atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Coordenada pelo Departamento de Proteção Especial Social (DPES), a ação funciona nas dependências do Abrigo Municipal Seu Nadim, com atendimento diário, das 19h às 8h. Durante a permanência no local, os acolhidos recebem alimentação, espaço para higiene pessoal e um ambiente seguro para passar a noite, além do acompanhamento das equipes da Assistência Social.

A ampliação das vagas integra as ações desenvolvidas pela Smas para minimizar os impactos das baixas temperaturas sobre a população em situação de rua, fortalecendo a proteção social e preservando vidas durante o inverno.

A diretora do DPES, Mariana Pimenta, explica que a medida foi planejada para atender ao aumento da demanda provocado pelo frio. "O inverno exige uma atenção especial às pessoas em situação de rua. Por isso ampliamos a capacidade de acolhimento para garantir um espaço seguro, com alimentação, higiene e atendimento humanizado durante as noites de baixas temperaturas. O abrigo temporário deverá funcionar durante todo o período mais frio, entre 60 e 90 dias, mas esse prazo será avaliado continuamente pela equipe técnica, de acordo com a evolução das temperaturas", explicou a diretora.

Acesso ao serviço

O acesso ao acolhimento acontece, prioritariamente, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social, que percorre diariamente diferentes regiões da cidade identificando pessoas em situação de rua e oferecendo o acolhimento. Quem desejar também pode procurar espontaneamente o atendimento no Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nars).

Durante a permanência no Abrigo Municipal Seu Nadim, os acolhidos recebem jantar, ceia, acesso a banho, espaço para pernoite e café da manhã antes de deixarem a unidade, às 8h. Todo o atendimento é realizado diretamente no abrigo, garantindo acolhimento, proteção e dignidade durante as noites de baixas temperaturas.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a operação reforça o compromisso com a proteção da população mais vulnerável. "A ampliação das vagas representa o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda em garantir proteção e cuidado às pessoas em situação de rua, especialmente nos períodos de frio intenso, quando os riscos à saúde e à vida aumentam. Mais do que oferecer um local para pernoite, o acolhimento é uma oportunidade de aproximação, escuta e encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial, fortalecendo o trabalho de reconstrução de vínculos e de acesso aos direitos", destacou.

Rede permanente

Além da operação de inverno, a Secretaria Municipal de Assistência Social mantém, durante todo o ano, uma rede de atendimento à população em situação de rua, com serviços de abordagem social, acolhimento institucional, atendimento especializado no Centro POP, encaminhamento para emissão de documentos, acesso à saúde, benefícios socioassistenciais e acompanhamento técnico voltado à reinserção social e familiar.

Com a operação do Abrigo Temporário de Inverno, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a proteção da vida e a promoção da dignidade humana, oferecendo acolhimento qualificado às pessoas que mais precisam durante o período de baixas temperaturas.