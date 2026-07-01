Encontro promovido pela Prefeitura reuniu familiares dos usuários dos Centros-Dia para discutir formas de violência ainda pouco reconhecidas e fortalecer a rede de proteçãoFoto: Clara Preta/Smas
Volta Redonda encerra programação do Junho Violeta com debate sobre violências invisíveis contra a pessoa idosa
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Neto apresenta projeto da nova sede da Polícia Federal em Volta Redonda
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Evento reuniu mulheres em um dia de capacitação, empregabilidade e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao público feminino
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda faz a diferença na vida de professora aposentada com diagnóstico precoce de câncer de mama
História de Merenice Ribeiro, de 73 anos, mostra importância do autoexame e da busca rápida por atendimento; serviço da Secretaria Municipal de Saúde já ultrapassou 2,5 mil pacientes atendidos
14ª Conferência Municipal de Saúde reúne cerca de 400 participantes e fortalece debate sobre o futuro do SUS em Volta Redonda
Evento discutiu propostas para as etapas estadual e nacional da conferência, reforçando a participação popular na construção das políticas públicas de saúde
Volta Redonda abre inscrições para concurso público de enfermeiro e técnico de enfermagem nesta segunda-feira (29)
Interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho
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