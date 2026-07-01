Encontro promovido pela Prefeitura reuniu familiares dos usuários dos Centros-Dia para discutir formas de violência ainda pouco reconhecidas e fortalecer a rede de proteção - Foto: Clara Preta/Smas

Encontro promovido pela Prefeitura reuniu familiares dos usuários dos Centros-Dia para discutir formas de violência ainda pouco reconhecidas e fortalecer a rede de proteçãoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 01/07/2026 15:22

Volta Redonda - Segundo Danielle Freire, o objetivo é estimular uma mudança de olhar sobre comportamentos que, muitas vezes, são vistos como comuns, mas representam violações de direitos. "São situações que provocam danos emocionais, comprometem a autonomia e afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa idosa. Muitas dessas atitudes estão tão presentes no cotidiano que acabam sendo vistas como naturais, quando, na verdade, reforçam preconceitos e retiram direitos. Nosso objetivo é conscientizar as famílias para que reconheçam essas práticas e contribuam para um envelhecimento mais digno, respeitoso e com autonomia", explicou.

A coordenadora do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado, Rosilene Pisaneschi, destacou que envolver as famílias é essencial para prevenir situações de violência e fortalecer o cuidado diário. "Nosso trabalho vai além do atendimento à pessoa idosa. Buscamos orientar e acolher também as famílias, para que compreendam a importância de respeitar a autonomia, os desejos e a individualidade de cada idoso. Quando a informação chega às famílias, fortalecemos os vínculos e prevenimos situações que, muitas vezes, passam despercebidas, mas causam sofrimento", afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que a campanha vai além da conscientização e busca fortalecer o compromisso coletivo com a garantia dos direitos da pessoa idosa.

"Quando falamos em violência contra a pessoa idosa, normalmente pensamos apenas na agressão física. Mas existem outras formas de violência, silenciosas e muitas vezes invisíveis, que também comprometem a dignidade, a autonomia e o bem-estar. Promover esse diálogo com as famílias é fortalecer a rede de proteção e construir uma cultura de respeito, valorização e cuidado com quem tanto contribuiu para a nossa sociedade", afirmou.

A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES), Mariana Pimenta, destacou que o trabalho desenvolvido pelos Centros-Dia vai além do atendimento aos usuários, envolvendo também o acolhimento e a orientação às famílias.

"Os Centros-Dia são espaços de cuidado especializado, convivência e fortalecimento de vínculos. Ao trazer o tema das violências invisíveis, ampliamos a discussão sobre atitudes que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem causar sofrimento e limitar a autonomia da pessoa idosa. Informar, orientar e conscientizar também é uma forma de proteger e prevenir violações de direitos", disse.

O encerramento do Junho Violeta reafirma o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a promoção do envelhecimento ativo e saudável e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa. A iniciativa também evidencia a importância da participação das famílias no cuidado e na garantia dos direitos das pessoas idosas, fortalecendo uma rede de proteção baseada no respeito, na autonomia e na inclusão.

O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos e o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado oferecem atendimento especializado, acompanhamento multiprofissional, atividades de convivência, estimulação cognitiva, fortalecimento de vínculos e apoio às famílias, contribuindo para a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários.