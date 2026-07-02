Evento contará com a participação de representantes de 12 municípios dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento contará com a participação de representantes de 12 municípios dos estados do Rio de Janeiro e Minas GeraisFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/07/2026 17:11

Volta Redonda - Entre os dias 9 e 12 de julho, a contagiante energia da dança tomará conta de Volta Redonda com a realização do XXXV Festival de Dança, que acontecerá na parte de baixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O Festival, realizado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), é referência dentro e fora do estado do Rio de Janeiro, e chega à sua 35ª edição com a expectativa de reunir mais de 2,7 mil bailarinos.

Os participantes representarão 98 instituições de Volta Redonda e de outros 11 municípios dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais como: Barra Mansa, Resende, Quatis, Porto Real, Pinheiral, Vassouras, Angra dos Reis, Paraty, Barra do Piraí, Rio de Janeiro e Itajubá (MG).

De acordo com os organizadores, esta edição do Festival contará com a participação de 560 bailarinos oriundos de programas sociais da Smel – Viva o Esporte (voltado para alunos de 3 a 17 anos) e Viva Melhor (composto por alunos da melhor idade), que estão distribuídos em vários bairros de Volta Redonda e de outros 30 projetos sociais realizados na região.

Para garantir o sucesso da operação durante os quatro dias de evento, que terá entrada gratuita, a secretaria contará com a colaboração de professores e estagiários, que atuarão no apoio técnico e logístico aos participantes e também ao público. Ao todo, serão apresentadas 269 coreografias.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que a realização do festival é motivo de grande satisfação para ela e para toda a equipe da secretaria, destacando o empenho de todos para oferecer um evento de excelência.

"O Festival de Dança é um evento muito importante, pois abre as comemorações do aniversário da cidade e traz para Volta Redonda bailarinos de diversos municípios. Além disso, promove a inclusão, possibilitando que os bailarinos dos nossos projetos sociais mostrem seus talentos. Nós, da Smel, estamos muito felizes em realizar mais esta edição e vamos nos empenhar ao máximo para que tudo ocorra com muito sucesso", afirmou Rose Vilela.

Programação

9 e 10 de julho

Horário: 16h

Apresentações de grupos de escolas públicas e projetos sociais nas categorias infantil, juvenil e adulto.

11 de julho

Horário: 17h

Apresentações de escolas particulares, clubes e academias nas categorias juvenil e adulto.

12 de julho

Horário: 15h

Encerramento do festival com apresentações de escolas particulares, clubes e academias na categoria infantil.

Eventos preparatórios

Embora o Festival de Dança tenha início no dia 9 de julho, desde maio a Smel vem promovendo uma série de ações para fomentar a cultura da dança e estimular a participação da população no evento. Nesse período, foram realizadas atividades nos bairros com grupos da melhor idade, oficinas de baile charme e um workshop de dança contemporânea com Malu Figueirôa, bailarina do Grupo Corpo.

No dia 8 de julho, véspera da abertura do Festival, será realizado mais um workshop, desta vez com a professora Lissiana Schlick, responsável pela escola República do Movimento, além de uma noite de homenagem aos coreógrafos participantes do festival. Esses dois eventos, assim como o workshop com Malu Figueirôa, acontecem por meio de uma parceria entre a Smel e a Fundação CSN.