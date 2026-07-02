Qualificações foram realizadas na FBG, em unidades dos Cras, Centro Comunitário e Centro de Socioeducação - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Qualificações foram realizadas na FBG, em unidades dos Cras, Centro Comunitário e Centro de SocioeducaçãoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 02/07/2026 17:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou, nesta quinta-feira (2), na Fundação Beatriz Gama (FBG), a cerimônia de formatura de 287 alunos das primeiras turmas deste ano dos cursos profissionalizantes ministrados pela instituição e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Açude I, Belmonte, Jardim Belmonte, Retiro, Santo Agostinho e Voldac, além do centro comunitário do bairro Roma e do Centro de Socioeducação (Cense).

Foram oferecidas qualificações nas áreas de cabeleireiro; capacitação gradual para leitura; corte e costura; confeitaria; depilação com banho dourado; elétrica predial; embelezamento do olhar; estética integrativa; iniciação à informática; maquiagem; mecânica de automóveis; manicure com alongamento de unhas; ornamentação com balões; pintura de obras; e xadrez. Os cursos tiveram duração de quatro meses.

Todas essas capacitações possuem objetivos claros: qualificar profissionais para atender às demandas do mercado de trabalho local e oferecer aos participantes os conhecimentos necessários para que possam abrir ou fortalecer seus próprios negócios.

Esse é o caso de Maike, filho de um proprietário de um autocenter, que agora poderá ajudar o pai com mais segurança. "Aqui não aprendemos apenas a teoria sobre mecânica, mas também tivemos muitas aulas práticas. Hoje conquistei mais segurança naquilo que gosto e considero interessante fazer, pois meu pai tem um autocenter e agora vou poder ajudá-lo em algo que sei fazer. Estou cursando Engenharia Mecânica, que é a área em que quero seguir carreira", disse Maike.

Além de promover a inserção no mercado de trabalho e abrir portas para o empreendedorismo, essas capacitações também contribuem para a melhoria da autoestima dos participantes. Esse é o caso de Maria do Carmo Oliveira, de 68 anos, formanda do curso de manicure com alongamento de unhas.

"Hoje estou me reinventando. Comecei fazendo o curso apenas para cuidar das minhas próprias unhas, mas encontrei professoras que me estimularam a estudar, elevaram minha autoestima e agora me sinto preparada para iniciar na área. Estou feliz por sair de casa e atender outras pessoas", contou Maria.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Victor Hugo Oliveira, destacou o empenho da instituição e do governo municipal em oferecer capacitações de qualidade para que as pessoas tenham condições de gerar sua própria renda.

"Essa formatura é muito importante para nós. São cursos voltados para que as pessoas consigam gerar sua própria renda, tenham seus pequenos negócios nos bairros e estamos alcançando esse objetivo. Os conteúdos dos nossos cursos vêm sendo aprimorados a cada ano, os alunos elogiam os instrutores e, por isso, seguimos investindo na qualificação, para que eles aproveitem melhor o tempo de aprendizado e saiam preparados para colocar em prática tudo o que aprenderam", destacou o presidente.

Parceria levou cursos para mais perto da população

O secretário municipal da Juventude, Munir Filho; o subsecretário da pasta Serginho Loureiro; e o deputado estadual Munir Neto, além de servidores da FBG também participaram da cerimônia de formatura.

O deputado, que foi secretário municipal de Assistência Social por 15 anos, destacou que a parceria iniciada há mais de uma década contribuiu para a expansão dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela Prefeitura, levando as oportunidades a um número maior de moradores de Volta Redonda.

"Fico muito feliz quando venho a uma formatura aqui. Fui secretário municipal de Assistência Social por 15 anos e sempre fomos parceiros da Fundação Beatriz Gama. Antes da gestão do prefeito Neto, os cursos eram poucos e aconteciam apenas aqui na Fundação. O Victor Hugo e toda a equipe conseguiram expandir essas qualificações e, quando fui secretário, iniciamos uma parceria que levou parte desses cursos para os Cras. Esse trabalho teve continuidade e, assim, seguimos atendendo a uma grande parcela da população que, por diversos motivos, não consegue vir até a Fundação para fazer os cursos", afirmou Munir Neto.