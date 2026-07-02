Ação reuniu motociclistas dos grupos Falcões de Aço, Insanos, Águias de Cristo e Old Pistons - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação reuniu motociclistas dos grupos Falcões de Aço, Insanos, Águias de Cristo e Old PistonsFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 02/07/2026 17:19

Volta Redonda - O plantio de 30 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica às margens do Córrego Cachoeirinha, que corta a Vila Santa Cecília, marcou o encerramento do Mês do Meio Ambiente em Volta Redonda. A ação, realizada por meio de parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) com o Falcões de Aço Moto Clube, reuniu cerca de 30 motociclistas no último final de semana. Além dos Falcões, participaram representantes dos grupos Insanos, Águias de Cristo e Old Pistons.

O objetivo é a restauração ecológica de área degradada, com reflorestamento de cerca de 500 m², que fica ao lado do Itec (Instituto Tecnológico de Capacitação). E, assim, recuperar a mata ciliar com espécies nativas da Mata Atlântica, promovendo a estabilização do solo, proteção hídrica, sequestro de carbono, melhoria da qualidade da água, além de fomentar a educação ambiental na comunidade local.

As mudas plantadas às margens do Córrego Cachoeirinha foram cultivadas no viveiro do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). As espécies selecionadas para o plantio, com base na flora nativa da região, foram Embaúba, Aroeira, Sibipiruna, Quaresmeira, Ipê amarelo, Angico-branco, Canafístula, Pau-formiga, Mulungu, Uvaia, Pitanga, Babosa-branca, Dedaleira, Ipê-branco, Guapuruvu, Jatobá, Canelinha-do-mato, Angelim pedra, Ingá e Pau d’alho, das mais resistentes às mais sensíveis.

Com ampla programação, a Secretaria de Meio Ambiente estendeu as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5, para todo o mês de junho. A programação também incluiu visitas técnicas e caminhadas na Fazenda do Ingá, no bairro Santa Cruz; Blitz Educativa no Aterrado; evento “Juventude e Natureza”, no bairro Vila Brasília; ação no térreo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, em parceria com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional); além de palestras para conscientização sobre descarte irregular de resíduos e coleta seletiva.

“Fizemos uma programação variada, com foco na preservação do meio ambiente, que alcançou diversos setores da sociedade e pessoas de todas as idades. E no último fim de semana fechamos o Mês do Meio Ambiente com chave de ouro. Foi gratificante ver o grupo de motociclistas participar ativamente do plantio, o cuidado com o meio ambiente é feito de parcerias como essa”, disse o secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Jorginho Fuede.

Ele acrescentou que as ações de preservação do meio ambiente que envolvem diretamente a população promovem mais consciência ambiental na sociedade. “Precisamos nos acostumar a abaixar para pegar uma tampinha de plástico e outros materiais poluentes quando virmos um”, falou, agradecendo a toda a equipe da SMMA.