Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vidaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda reúne 170 crianças do Programa Curumim em espetáculo teatral sobre prevenção às drogas
Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vida
Prefeitura de Volta Redonda reúne 170 crianças do Programa Curumim em espetáculo teatral sobre prevenção às drogas
Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vida
Homem embriagado e sem CNH é preso com réplica de pistola e touca ninja próximo à Guarda Municipal de Volta Redonda
Após confirmação de alcoolemia, suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Veículo foi removido ao depósito público municipal
XXXV Festival de Dança de Volta Redonda tem expectativa de reunir mais de 2,7 mil bailarinos
Evento contará com a participação de representantes de 12 municípios dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre eles 560 bailarinos do projeto social da Smel e mais 30 projetos sociais da região
Hemonúcleo de Volta Redonda conquista número recorde de captações no ‘Junho Vermelho’
Campanha de conscientização que incentiva a doação voluntária de sangue gerou quase 600 bolsas coletadas durante o mês
Prefeitura de Volta Redonda amplia em 64% as vagas de acolhimento para a população em situação de rua durante o inverno
Queda das temperaturas reforça atuação da administração municipal, que mantém Abrigo Temporário de Inverno
Volta Redonda encerra programação do Junho Violeta com debate sobre violências invisíveis contra a pessoa idosa
Encontro promovido pela Prefeitura reuniu familiares dos usuários dos Centros-Dia para discutir formas de violência ainda pouco reconhecidas e fortalecer a rede de proteção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.