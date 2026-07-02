Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vida - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ação faz parte da programação da Quinzena Municipal de Prevenção e utilizou uma linguagem lúdica para abordar valores, boas escolhas e projeto de vidaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/07/2026 17:15

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), reuniu nesta quinta-feira (2) 170 crianças atendidas pelo Programa Curumim, da Casa da Criança e do Adolescente, para assistirem ao espetáculo teatral "O Caminho Fora do Mapa". As apresentações aconteceram no Centro Cultural da Fundação CSN, em dois horários.

A atividade integra a programação da Quinzena Municipal de Prevenção, promovida em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho. O objetivo foi levar às crianças uma reflexão sobre valores, escolhas e a construção de um projeto de vida por meio da arte e da cultura.

O espetáculo, com texto original da Semapred, encenado pela Companhia Teatral MudArte e direção geral de Monica Melanie e Washington Kellington, conta a história do personagem Seminha e seus amigos, que embarcam em uma jornada de descobertas sobre respeito, amizade, coragem, confiança e a importância das boas escolhas para um futuro com mais oportunidades. Com abordagem lúdica e interativa, busca aproximar o tema da prevenção da realidade das crianças, fortalecendo o diálogo sobre o assunto.

Quem acompanhou a apresentação aprovou a iniciativa. Heitor de Almeida, de 7 anos, saiu encantado com o espetáculo. "Eu achei o teatro muito legal. Gostei muito do final, dos personagens e da história", contou.

Orientadora social do Programa Curumim e ex-participante do projeto, Daniela Luiza destacou a importância da iniciativa para as novas gerações. "Foi um momento muito importante para as crianças. A prevenção às drogas é um tema que trabalhamos constantemente, porque ainda faz parte da nossa realidade. O Programa Curumim mudou a minha vida e acredito que essa ação também pode transformar a vida de muitas crianças", afirmou.

O diretor-técnico da Semapred, Vinícius Silva, explicou que a peça foi pensada para abordar um tema delicado de forma acessível ao público infantil. "Esse espetáculo fala sobre amizade, escolhas e a influência das companhias, levando às crianças uma mensagem importante sobre os prejuízos do álcool e de outras drogas. A arte tem essa capacidade de informar, educar e sensibilizar de maneira leve, principalmente quando trabalhamos com crianças e adolescentes", disse.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, destacou que as ações de prevenção vão além de uma campanha pontual e fazem parte do trabalho permanente desenvolvido pela Semapred.

"A prevenção por meio da arte chega às crianças de forma mais rápida e com resultados muito positivos. Essa parceria com a Casa da Criança fortalece um trabalho que já realizamos ao longo de toda a nossa caminhada. Nosso objetivo é fortalecer os vínculos familiares e contribuir para a formação de cidadãos conscientes. Agradeço à Prefeitura, à Casa da Criança e à Fundação CSN por tornar esse momento possível", afirmou.