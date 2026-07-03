Projeto para facilitar o atendimento aos alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino foi apresentado ao prefeito Neto nesta sexta-feira - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Projeto para facilitar o atendimento aos alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino foi apresentado ao prefeito Neto nesta sexta-feiraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 03/07/2026 15:26

Volta Redonda - O município de Volta Redonda tem investido continuamente no fortalecimento da educação inclusiva, buscando aprimorar o atendimento aos estudantes com deficiência matriculados na rede municipal de ensino. Nesta sexta-feira (3), a equipe da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME) apresentou ao prefeito Antonio Francisco Neto um projeto estratégico, voltado à ampliação e qualificação dos serviços ofertados a esses estudantes e às suas famílias.

A principal proposta consiste na transformação da atual Seção de Educação Especial da SME em um Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NEEI), reestruturando sua organização técnico-pedagógica para atender às demandas atuais da rede de ensino. A iniciativa prevê a ampliação da capacidade de atendimento, o fortalecimento das ações de assessoramento às unidades escolares, a integração entre os diferentes serviços especializados e a consolidação de políticas públicas voltadas à promoção de uma educação cada vez mais inclusiva, equitativa e de qualidade.

Durante o encontro, a coordenadora da Educação Especial da SME, Beth Melo, explicou que, diante da grande demanda apresentada pelas escolas atualmente, é preciso pensar em estratégias que vão favorecer e tornar acessível o desenvolvimento dos alunos com deficiência matriculados na rede regular.

"Temos uma preocupação muito grande com nossos estudantes, especialmente com aqueles da Educação Infantil e com os que estão ingressando nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que apresentam demandas cada vez mais específicas. Nosso objetivo é fortalecer o desenvolvimento de competências e da autonomia desses alunos, para que avancem em sua trajetória escolar com melhores condições de aprendizagem e maiores possibilidades de sucesso acadêmico. Por isso, apresentamos ao prefeito propostas para reestruturar a Educação Especial e qualificar ainda mais o atendimento oferecido pela rede municipal", destacou Beth Melo.

A consultora em Educação Especial, Caroline Kwee, que atua há 16 anos com a Secretaria de Educação e Volta Redonda, falou sobre o projeto de transformação da estrutura para as crianças com deficiência na rede de ensino.

"Essa reestruturação permitirá qualificar significativamente o atendimento aos estudantes com deficiência, reunindo os serviços especializados em um único espaço, ampliando o suporte à Educação Infantil, fortalecendo a formação continuada dos profissionais da rede e estreitando a parceria entre escola e família", destacou a consultora.

Rede conta com cerca de 1,8 mil alunos com deficiência

De acordo com levantamento da SME, atualmente estão matriculadas na rede regular de ensino cerca de 1,8 mil crianças com deficiência, sendo aproximadamente 1,2 mil com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse número é 236% maior que o registrado em abril de 2021.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, ressaltou a importância do projeto e debateu, durante o encontro, algumas possibilidades de adequações necessárias. “Apresentamos ao prefeito algumas sugestões, como um novo espaço para abrigar o Núcleo de Educação Especial Inclusiva, entre outras melhorias. O intuito é acompanhar o crescimento do número de alunos com deficiência na rede, melhorando constantemente o atendimento a eles e suas famílias. Aproveito para parabenizar toda a equipe da Seção de Educação Especial pelo compromisso com esse segmento da nossa educação.”

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu às propostas apresentadas e se colocou à disposição para que os estudantes com deficiência da rede municipal sejam plenamente atendidos pela rede de ensino. “Tudo que pudermos e estiver ao nosso alcance, faremos. Todos os estudantes merecem o melhor ambiente possível para se desenvolverem. Vamos trabalhar para que consigamos colocar o projeto em prática.”

O deputado estadual Munir Neto esteve presente ao encontro e destacou o avanço no trabalho com a pessoa com deficiência realizado na rede pública de ensino, citando o município como referência no setor.

“Fiquei feliz com essa reunião com a Educação Especial. Esse projeto vai fazer Volta redonda avançar mais ainda. E quero parabenizar o prefeito Neto, que está no seu sexto mandato, mas ainda com a sensibilidade do primeiro, de ver o que é preciso para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E também fico feliz como deputado estadual, porque faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência e sou presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). É importante Volta Redonda investir cada vez mais na educação, principalmente na especial”, frisou Munir Neto.

Também participaram da reunião o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e a subsecretária da SMPD (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência), Eliete Guimarães; e a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez.