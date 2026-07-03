Unidade 24h foi totalmente reformada e modernizada para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à população - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Unidade 24h foi totalmente reformada e modernizada para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à populaçãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 03/07/2026 15:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou na manhã desta sexta-feira, dia 3, a nova estrutura do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto Jornalista Dicler Simões de Souza, que fica na Rua 2, nº 267. A inauguração faz parte das comemorações pelo aniversário de 72 anos do município, em 17 de Julho, que prevê ainda a entrega de outros serviços para a população e programação cultural.

A unidade, que funciona 24h, foi totalmente reformada para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à população e aos profissionais de saúde. Um investimento de R$ 1.020.512,06. Parte do recurso veio de emenda parlamentar do então deputado federal Deley de Oliveira.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, afirmou que a comunidade do Conforto, bairros da região e toda cidade recebem uma unidade mais moderna, com mais comodidade e equipamentos de ponta. “Com a entrega do SPA Conforto, que começa a funcionar hoje mesmo, o município passa a contar com cinco unidades de porta aberta – o SPA se junta aos três hospitais e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) –, com atendimento de urgência e emergência 24h. Poucos municípios oferecem essa estrutura pública para a população.”

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à secretária de Saúde, Márcia Cury, pelo trabalho que desenvolve à frente da Pasta; à parceria do diretor-médico do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o pediatra Amaro Ronaldo; ao ex-deputado federal Deley, pelo recurso que foi aplicado na reforma da unidade; ao deputado estadual Munir Neto, pela articulação junto ao Governo do Estado, que ajudou Volta Redonda a vencer dificuldades financeiras; e ao presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, pela parceria em diversas áreas, com destaque para a Saúde, através do H.FOA, que atende os pacientes do município, principalmente os casos de câncer.

“Mais do que a obra estrutural, o que estamos entregando hoje aqui é um quadro de profissionais de saúde competentes, prontos para atender à população de Volta Redonda. Com mais essa unidade 24h, tenho certeza que avançamos mais um pouco em direção à Saúde pública de excelência que queremos”, disse Neto, que também agradeceu à família do jornalista Dicler Simões por permitir a homenagem. “É um orgulho para nós pela contribuição que ele deu ao desenvolvimento do município.”

O deputado Munir afirmou que Dicler foi um ícone do jornalismo, não só para Volta Redonda como em todo o país. “O nome dele cabe perfeitamente aqui, nessa unidade, que amplia o atendimento de urgência e emergência no município e, principalmente, aproxima essa assistência dos moradores da região do Conforto e adjacências. A Saúde de Volta Redonda já é referência no estado e no país e vamos trabalhar para ficar cada vez melhor”, falou o deputado, agradecendo ao vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que é morador da região, pelo apoio na construção do SPA Conforto, atuando como porta-voz da comunidade.

O coordenador de Urgência e Emergência, Rafael Galvão, e o coordenador do SPA, Marcelo de Moares, também cumprimentaram as autoridades e a população durante a inauguração. Rafael agradeceu à equipe que atuou diretamente na reforma geral da unidade e Marcelo, que já coordenava o serviço antes da obra, garantiu agilidade no atendimento com equipamentos de ponta e comprometimento da equipe.

O diretor-médico do Hospital Munir Rafful, no Retiro, e coordenador de pediatria da Secretaria de Saúde, Amaro Ronaldo Inácio Filho, também deu uma boa notícia à comunidade. “É uma demanda da população a descentralização do atendimento de urgência e emergência de pediatria. Então, nós da Secretaria de Saúde, estamos estudando a possibilidade de implantação do serviço aqui no SPA Conforto e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho.”

Os vereadores Renan Cury e Zoinho (Jorge de Oliveira) falaram pelos outros parlamentares presentes na inauguração: Marquinho Motorista, Cacau da Padaria e Rodrigo Duarte. “Como comunicador, fico feliz de ver o nome do Dicler eternizado nesse espaço tão importante para a Saúde de Volta Redonda. Essa unidade ajuda a desafogar as emergências dos hospitais e da UPA”, disse Renan. “Dicler foi um grande professor e merece dar nome à unidade que alcança os moradores e toda essa região da cidade”, completou Zoinho.

Outras autoridades municipais e representantes de entidades prestigiaram a cerimônia como a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbogim, a Carminha; o presidente da Associação de Moradores do Conforto, Anderson Lopes de Oliveira; o capelão Gilmar Teixeira, que entregou homenagem da Ordem dos Capelães do Brasil ao prefeito Neto, ao deputado Munir e à secretária de Saúde Márcia Cury.

Funcionamento da unidade

O serviço no SPA Conforto começa com acolhimento e classificação de risco (triagem) para definir a prioridade de atendimento para os serviços como consultas médicas de urgência e emergência; atendimento de enfermagem, incluindo administração de medicamentos, curativos e monitoramento; estabilização de pacientes graves, com suporte à vida quando necessário; e exames laboratoriais e de imagem.

A unidade ainda está preparada para fazer procedimentos de urgência, como suturas, drenagens, imobilizações e redução de luxações simples; atendimento a traumas, incluindo fraturas, cortes, queimaduras e acidentes; além de atendimento a condições clínicas agudas, como dor intensa, crises asmáticas, reações alérgicas, convulsões, infecções e desidratação.

No SPA Conforto, o paciente fica em observação por algumas horas para acompanhamento da evolução do quadro clínico e, quando é necessário atendimento especializado ou cirurgia, é encaminhado para internação ou transferência.

Intervenções na infraestrutura

A obra do SPA Conforto incluiu substituição de revestimentos cerâmicos, novas louças, metais, bancadas de aço inox, instalação de novas janelas e portas, climatização, novas instalações elétricas e hidráulicas, novas instalações de gases medicinais, pintura interna e externa, adequações de acessibilidade, instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e aparelhos de ar condicionado split em toda a unidade. Reforma geral das fachadas, calçadas e construção de nova rampa de acesso coberta.

A estrutura física conta com recepção, sala de classificação de risco, sanitários acessíveis, sala de radiologia, repouso, vestiários, copa, refeitório, consultórios médicos, sala de sutura, sala de medicação, sala de eletrocardiograma, postos de enfermagem, sala vermelha, sala amarela, salas de observação, laboratório, salas de esterilização, sala do Núcleo de Regulação, salas administrativas e morgue para guarda temporária e preparação de corpos.

Homenagem

As cunhadas do jornalista Dicler Simões de Souza, Irene e Inês, representaram a família durante a inauguração do SPA Conforto e levaram um cartão assinado pela viúva do jornalista, Giza de Melo e Souza, que não compareceu por problemas de saúde. Ela afirmou estar feliz pela reabertura da unidade, muito importante para a comunidade, e muito contente pela manutenção da merecida homenagem ao Dicler.

O SPA Conforto leva o nome do jornalista Dicler Simões de Souza por decreto municipal de 2008, ano de sua morte. Dicler nasceu em outubro de 1937, na capital fluminense, e viveu em Volta Redonda por 61 anos. Um dos pioneiros do município, contribuiu para o desenvolvimento e o progresso da cidade.

Dicler atuou na área da Siderurgia e da Educação, mas se destacou como jornalista e comunicador, consolidando uma sólida e premiada carreira profissional. Entre os destaques estão as premiações por ter sido o primeiro profissional a encontrar, na Rodovia Presidente Dutra, o corpo do falecido presidente da república Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1976, e, em 2006, por reportagem sobre a biodiversidade da Mata Atlântica.