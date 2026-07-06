Evento na Ilha São João foi marcado por grandes shows e confraternização entre motoclubes de todo o país - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento na Ilha São João foi marcado por grandes shows e confraternização entre motoclubes de todo o paísFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/07/2026 15:14

Volta Redonda - Milhares de pessoas passaram pela Ilha São João durante os três dias da 29ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas Falcões de Aço, realizado entre sexta-feira (3) e domingo (5), abrindo oficialmente as comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda. O evento reuniu motociclistas e triciclistas de diversas regiões do país, moradores e visitantes em uma programação diversificada, marcada por música, integração, gastronomia e fortalecimento do turismo e da economia local.

O ponto alto da programação foi o show nacional da banda Barão Vermelho, na noite de sábado (4), que reuniu um grande público na Ilha São João. Além da atração principal, o encontro contou com apresentações de bandas locais e regionais, como Acústico 147, Os Trilhas, Love Myselfie, Placa Preta, Midnight, Banda Municipal de Volta Redonda, Clássika, Tributo a Ozzy Osbourne, Fialho Tri Band, Elegia L.C, Dália Negra, Rottenblot, Black Salad e Kamikazee.

Além da programação musical, o evento contou com a participação de motoclubes de diferentes estados brasileiros, praça de alimentação e espaço de convivência, proporcionando momentos de confraternização entre os participantes e suas famílias.

Quem participou do encontro fez questão de elogiar a organização e a estrutura oferecida. Representando o motoclube Cruz de Ferro, de Angra dos Reis, Fernando Albit afirmou que voltou ao evento pela segunda vez e saiu novamente satisfeito.

"É a segunda vez que eu venho. É um espetáculo maravilhoso. Estava com muita expectativa para o show do Barão Vermelho e foi ótimo. Eu aconselho qualquer um a participar. É um evento espetacular."

Integrante do motoclube Maxambomba, de Nova Iguaçu, Renata Medeiros também destacou a qualidade da organização. "A gente gosta muito. Todo ano o nosso motoclube está aqui representando Nova Iguaçu em Volta Redonda. A gente gosta muito pela organização do evento. As barracas ficam em área coberta. Está muito bom, nota 10."

O presidente do Motoclube Falcões de Aço, Guerra, destacou a importância do encontro para a cidade e agradeceu a participação do público. "Realizar o 29º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas é um prazer, pois fomentamos a economia junto ao poder público, trazendo visibilidade à cidade, onde também comemoramos os 72 anos de Volta Redonda e os 35 anos dos Falcões de Aço. Agradecemos a todos, de todos os estados e cidades, que estão presentes no nosso evento, trazendo essa grandeza para que tudo isso seja realizado com grande sucesso."

"É um evento que já se consolidou no calendário cultural de Volta Redonda e que abre, com grande participação popular, as comemorações pelos 72 anos da cidade. Ficamos muito felizes em ver a Ilha São João cheia, recebendo visitantes de diversas regiões do país e proporcionando lazer, cultura e entretenimento para a população”, ressaltou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

"Foi uma grande festa para abrir as comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda. Recebemos milhares de pessoas, visitantes de várias cidades e estados, fortalecendo o turismo, o comércio e a rede de serviços do município. Agradeço a todos que participaram e fizeram deste encontro mais um grande sucesso para nossa cidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.