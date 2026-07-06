Evento de incentivo ao comércio reúne lazer e cultura das 9h às 16hFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Avenida Amaral Peixoto, no Centro, recebe próxima edição da ‘Rua de Compras’ no domingo (12)
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Hospital São João Batista, em Volta Redonda, fecha primeiro semestre de 2026 com novo recorde em número de cirurgias
Em comparação aos primeiros seis meses do ano passado, unidade registrou crescimento em torno dos 3%, com destaque para procedimentos de bucomaxilo, torácico e geral
Volta Redonda passa a integrar Mapa do Cuidado da Federação Brasileira de Alzheimer
Centro-Dia Synval Santos, unidade da prefeitura, é uma das quatro iniciativas do estado reconhecidas como referência no atendimento gratuito a pessoas com demência e seus familiares
Inscrições para curso gratuito da Secretaria da Juventude de Volta Redonda voltado ao setor de restaurantes seguem abertas até 17 de julho
Programa "De Bandeja", em parceria com a iniciativa privada, oferece 30 vagas para jovens de 18 a 25 anos em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional
Prefeitura de Volta Redonda inaugura novo Serviço de Pronto Atendimento do Conforto
Unidade 24h foi totalmente reformada e modernizada para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à população
Boas práticas do Peti em Volta Redonda são referência no estado do Rio
Assistência Social do município apresentou iniciativas como Cadastro Jovem Aprendiz VR e Projeto Protegendo a Infância em evento do Governo do Estado sobre enfrentamento ao trabalho infantil
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