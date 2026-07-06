Evento de incentivo ao comércio reúne lazer e cultura das 9h às 16h - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento de incentivo ao comércio reúne lazer e cultura das 9h às 16hFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/07/2026 11:36

Volta Redonda - A Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, recebe neste domingo, dia 12, das 9h às 16h, mais uma edição da “Rua de Compras”. O evento é realizado pela prefeitura em parceria com Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Aciap (Associação Comercial, Industrial de Serviços e da Agropecuária) com objetivo de impulsionar o comércio local e oferecer uma programação voltada para a cultura e o lazer para toda família.

Durante o evento, moradores de Volta Redonda e municípios vizinhos poderão aproveitar promoções nas lojas e uma série de atrações distribuídas ao longo da via, que estará fechada para o tráfego de veículos.

A programação reúne feira de artesanato, praça de alimentação com food trucks, exposição de carros antigos, participação de motoclubes e do Jeep Clube, além de apresentações culturais, incluindo shows regionais, Banda e o Coral Municipal, e a Quadrilha da Melhor Idade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) ficará responsável pelas atividades de lazer e esportivas. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) terá espaço com doação de muda e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai oferecer serviço de aferição de pressão arterial.

“A ‘Rua de Compras’ visa fortalecer o comércio local e proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência única de compras e lazer. Nosso objetivo não é apenas movimentar a economia da cidade, mas também criar um ambiente acolhedor para as famílias, com uma programação acessível e de qualidade”, afirmou o assessor da prefeitura, Rogério Loureiro.

Trânsito

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU), a Avenida Amaral Peixoto será interditada a partir da Rua Lucas Cotrin Moreira, próximo à Light. Todo local estará sinalizado e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estará presente para auxiliar os motoristas.