Cerimônia contou com a formatura de 94 alunos e reforça a educação para a cidadania - Foto: Cleber Silva/Smas

Cerimônia contou com a formatura de 94 alunos e reforça a educação para a cidadaniaFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 06/07/2026 15:21

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realizou na manhã desta segunda-feira (6) a primeira formatura da Guarda Mirim em 2026. A cerimônia foi realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no bairro Aterrado, reunindo autoridades, familiares, instrutores e convidados para celebrar a conclusão do curso de 94 alunos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e outros projetos sociais do município.

Criada em 2009, a Guarda Mirim é um projeto desenvolvido pela Semop em parceria com a Smas e coordenado pelo Centro de Estudos e Monitoramento em Ordem Pública (Cemop). A iniciativa atende crianças de 8 a 12 anos, assim como adultos do CAPD (Centro-Dia para Pessoas com Deficiência), promovendo a formação cidadã por meio de atividades realizadas no contraturno escolar, sempre de acordo com o calendário letivo.

Nesta turma participaram crianças dos Cras Belo Horizonte, Três Poços, Caieiras, Água Limpa, Eucaliptal, adultos do CAPD, além de participantes do Projeto Alvorada, desenvolvido no bairro Santa Cruz.

Durante cerca de três meses, os alunos participaram de atividades voltadas para cidadania, disciplina, convivência em sociedade e conhecimento dos serviços públicos. O conteúdo é complementado por visitas técnicas a instituições como a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, Mini Cidade do Trânsito e outros órgãos parceiros, permitindo que as crianças conheçam, na prática, o funcionamento desses espaços e sua importância para a sociedade.

O coordenador pedagógico da Guarda Mirim, Dion Lucas, destacou que o projeto busca aproximar as crianças dos serviços públicos e mostrar que a ordem pública também está relacionada à cidadania.

"A gente desmistifica o que é a ordem pública, que não é simplesmente repressão. Trabalhamos principalmente a cidadania e mostramos às crianças os equipamentos e instituições que existem na cidade. Muitos nunca tiveram a oportunidade de conhecer esses espaços. Todas as visitas são ligadas aos conteúdos trabalhados em sala, para que elas compreendam o papel de cada instituição e se reconheçam como parte da construção de uma sociedade melhor", explicou.

Cerimônia

Durante a cerimônia, os formandos receberam os certificados de conclusão do curso ao lado dos familiares e dos profissionais que acompanharam toda a trajetória da turma. O evento marcou o encerramento da primeira edição da Guarda Mirim em 2026. A próxima turma será formada no início do segundo semestre letivo, com os participantes sendo encaminhados pelos Cras, que realizam a identificação e o acompanhamento das famílias.

Entre os familiares presentes estava Hugo de Sousa Pereira, morador do bairro Retiro, pai de Pedro Ferreira Santana, de 10 anos, e Helena Ferreira de Sousa Pereira, de 7 anos, ambos formandos nesta edição.

"Foi uma grande oportunidade para os meus filhos. A gente percebe claramente a mudança na disciplina. Hoje eles observam as situações do dia a dia, entendem melhor o que é certo e errado e levam esse aprendizado para dentro de casa. É um projeto que faz diferença na formação das crianças", contou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que iniciativas como a Guarda Mirim contribuem diretamente para a formação das novas gerações. "Investir nas nossas crianças é investir no futuro de Volta Redonda. A Guarda Mirim ensina valores fundamentais, incentiva o respeito ao próximo, fortalece a cidadania e oferece novas oportunidades para que esses jovens cresçam preparados para exercer seu papel na sociedade. Parabenizo todos os formandos, seus familiares e os profissionais que tornam esse trabalho possível", afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, ressaltou a importância da iniciativa. "A Guarda Mirim representa um investimento no futuro da nossa cidade. Ao longo do curso, essas crianças aprendem valores como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania, que certamente levarão para toda a vida. É muito gratificante acompanhar essa formação e ver o crescimento de cada uma delas", disse.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a parceria entre as secretarias fortalece o trabalho desenvolvido junto às famílias. "Quando oferecemos oportunidades como essa, fortalecemos vínculos familiares e comunitários, estimulamos a convivência e contribuímos para que crianças desenvolvam autonomia, responsabilidade e protagonismo. É uma ação que reforça o trabalho realizado pela Assistência Social e amplia as oportunidades para nossos usuários", afirmou.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, ressaltou que a participação dos Cras é essencial para o sucesso do projeto. "A Guarda Mirim é mais uma importante ferramenta de proteção social. Os Cras acompanham as famílias e identificam as crianças que podem se beneficiar da iniciativa. O resultado é percebido no desenvolvimento da disciplina, da convivência e da cidadania, fortalecendo o trabalho realizado diariamente pela rede socioassistencial", destacou.

Ao longo de seus mais de 15 anos de história, a Guarda Mirim já beneficiou centenas de crianças de Volta Redonda, consolidando-se como uma importante ferramenta de prevenção social, inclusão e formação cidadã. A parceria entre a Semop e a Smas reafirma o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento integral das novas gerações, promovendo oportunidades, fortalecendo vínculos e incentivando a construção de uma cultura de respeito, responsabilidade e participação cidadã.