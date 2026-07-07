Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece oito oficinas gratuitas e tem capacidade para formar cerca de 200 alunos a cada trimestre - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece oito oficinas gratuitas e tem capacidade para formar cerca de 200 alunos a cada trimestreFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 07/07/2026 15:32

Volta Redonda - O Centro de Inclusão Produtiva (CIP) Cláudio Gomes de Albuquerque Lima, no bairro Jardim Vila Rica, em Volta Redonda, completou dois anos de funcionamento nessa segunda-feira (6), consolidando sua atuação como um importante equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) voltado à qualificação profissional, inclusão produtiva e geração de renda. Desde a sua implantação, a unidade tem ampliado o acesso da população a cursos gratuitos que possibilitam o ingresso no mercado de trabalho, o empreendedorismo e a conquista da autonomia financeira.

O CIP integra o Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda da Smas, desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda para fortalecer a autonomia econômica dos usuários da política de assistência social. A iniciativa busca preparar os participantes para o mercado de trabalho, estimular o empreendedorismo e incentivar a formação de grupos de produção, transformando conhecimento em oportunidade de renda.

Atualmente, a unidade oferece oficinas de Manicure, Marketing Digital, Panificação e Confeitaria, Barbeiro, Costura Criativa, Trança, Designer de Sobrancelhas e Corte e Costura. A cada trimestre são abertas novas turmas, com expectativa de formar cerca de 200 alunos, ampliando o acesso da população à qualificação profissional gratuita.

Além das oficinas, o espaço também desenvolve ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários, da cidadania e do desenvolvimento pessoal, tornando-se um importante ponto de referência para os moradores do Jardim Vila Rica e de bairros vizinhos.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o CIP representa uma das principais ferramentas da assistência social para promover autonomia e ampliar oportunidades.

"O Centro de Inclusão Produtiva demonstra que a assistência social também transforma vidas por meio da qualificação profissional. Cada curso representa uma nova possibilidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, deseja empreender ou complementar a renda da família. Celebrar esses dois anos é reconhecer o impacto positivo que esse equipamento tem gerado na vida de centenas de pessoas", afirmou.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), Cristiane Alves, ressaltou que o trabalho desenvolvido no CIP vai além da capacitação profissional.

"O CIP é um espaço de acolhimento, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento de potencialidades. A qualificação profissional devolve autoestima, amplia perspectivas e fortalece a autonomia dos usuários da assistência social. É gratificante acompanhar histórias de superação que começam dentro das salas de aula e se transformam em novas oportunidades de trabalho e geração de renda", destacou.

Desde 2021, o Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda da Smas já qualificou milhares de moradores de Volta Redonda por meio de oficinas profissionalizantes realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência e Centros de Inclusão Produtiva. As capacitações priorizam pessoas com 16 anos ou mais, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela rede de Proteção Social Básica e Especial.