Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece oito oficinas gratuitas e tem capacidade para formar cerca de 200 alunos a cada trimestreFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Centro de Inclusão Produtiva Vila Rica completa 2 anos ampliando oportunidades de qualificação e geração de renda em Volta Redonda
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Volta Redonda realiza primeira formatura da Guarda Mirim em 2026
Projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, forma 94 alunos e reforça a educação para a cidadania
Alunos da rede municipal de Volta Redonda conquistam quatro medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2026
Estudantes do 8º e 9º ano garantiram dois ouros e duas pratas na primeira participação da Escola Municipal Wandir de Carvalho na competição nacional
29º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas reúne milhares de pessoas na abertura das comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda
Evento na Ilha São João foi marcado por grandes shows e confraternização entre motoclubes de todo o país; destaque ficou com a apresentação do ícone do rock brasileiro, a banda Barão Vermelho
Avenida Amaral Peixoto, no Centro, recebe próxima edição da ‘Rua de Compras’ no domingo (12)
Evento de incentivo ao comércio reúne lazer e cultura das 9h às 16h
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, fecha primeiro semestre de 2026 com novo recorde em número de cirurgias
Em comparação aos primeiros seis meses do ano passado, unidade registrou crescimento em torno dos 3%, com destaque para procedimentos de bucomaxilo, torácico e geral
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