O espaço tradicional da Vila Santa Cecília contará com infraestrutura moderna, áreas acessíveis e mais segurança - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O espaço tradicional da Vila Santa Cecília contará com infraestrutura moderna, áreas acessíveis e mais segurançaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 08/07/2026 13:50

Volta Redonda - As obras de revitalização do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, seguem avançando. O objetivo do projeto é valorizar a tradicional área de lazer, dando a ela um novo uso como recurso para o turismo do município e tem como idealizador o engenheiro Sérgio Sodré, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

No local estão sendo realizados os últimos ajustes no calçamento, manutenções nas canaletas e a construção de pontos com acessibilidade. Além dessas melhorias, foi feita a pintura das pontes sobre o Córrego Cachoeirinha, a calçada ao entorno do jardim foi toda revitalizada e um novo caminho foi construído com a utilização de pedras do tipo São Tomé, que tem como objetivo respeitar os hábitos naturais de caminhada, das pessoas que frequentam esta área de lazer.

Também já foram concluídos 90% das instalações da iluminação ao longo da praça, bem como instaladas câmeras de monitoramento, que serão controladas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e que vão garantir mais segurança às pessoas que frequentam o local e seus arredores.

Sérgio Sodré destacou os impactos positivos que a revitalização do Jardim dos Inocentes proporcionará para o turismo e a economia da cidade.

"O Jardim dos Inocentes é um local muito especial, situado no coração de Volta Redonda, e que possui, em seu entorno, equipamentos culturais do município, instituições de ensino e estabelecimentos comerciais. É um projeto que temos a felicidade de desenvolver. Queremos aprimorar esse jardim, que já é muito especial, para que mais pessoas possam ocupá-lo como espaço de convivência e lazer. Em breve, vamos entregar à população uma área de lazer renovada e moderna, que contribuirá ainda para fortalecer o turismo em nossa cidade", afirmou o secretário.