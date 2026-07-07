Ação social acontece na Praça Professor José Belmonte, das 9h às 15h - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Ação social acontece na Praça Professor José Belmonte, das 9h às 15hFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/07/2026 15:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), promove nesta sexta-feira (10) mais uma edição do projeto “Juventude no Seu Bairro”. Desta vez, os serviços gratuitos vão beneficiar os moradores do bairro Açude II e localidades vizinhas. O evento acontecerá, das 9h às 15h, na Praça Professor José Belmonte.

No local, os moradores da região terão acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); gratuidade para 2ª via de documentos, através da Fundação Leão XIII; informações e requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), documento que reúne todo o histórico trabalhista e previdenciário de uma pessoa; e criação da senha Gov, de acesso à conta Gov.br, que permite acesso a vários serviços do governo.

Também haverá cadastro para oficinas de Inclusão Digital; captação de currículos; cadastro e orientações do Sine (Serviço Nacional de Emprego); vacinação, aferição de pressão arterial e outros atendimentos de saúde; informações sobre requalificação civil, orientação sobre direitos gerais e nome social; e corte de cabelo.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Filho, o objetivo do “Juventude no Seu Bairro” é levar serviços importantes para perto da população, principalmente dos jovens, facilitando o acesso a documentos, oportunidades de emprego, diversas orientações e atendimentos gratuitos.

“O projeto, que aproxima o poder público da comunidade, começou em junho do ano passado, no bairro Água Limpa, com cerca de 200 atendimentos. Hoje, são registrados cerca de mil atendimentos. As últimas edições, nos bairros Eucaliptal e Vila Brasília, foram um sucesso e queremos repetir no Açude II. Convido a todos os moradores da região para participarem da ação”, afirmou.