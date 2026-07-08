Grupo do Cras Jardim Ponte Alta busca, principalmente, homens para completar os pares das apresentações - Foto: Clara Preta/Smas

Grupo do Cras Jardim Ponte Alta busca, principalmente, homens para completar os pares das apresentaçõesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 08/07/2026 14:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para novos integrantes da Quadrilha da Alegria, grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Ponte Alta. Neste momento, o convite é direcionado principalmente aos homens, que irão completar os pares das apresentações realizadas pelo município.

Atualmente, a quadrilha conta com 13 casais e integrantes de apoio, mas a expectativa é ampliar o grupo para fortalecer ainda mais as apresentações nas festas julinas e em outros eventos promovidos pela administração municipal.

Embora a Quadrilha da Alegria seja formada, em sua maioria, por pessoas da terceira idade, as inscrições estão abertas para qualquer pessoa interessada em participar. A iniciativa busca incentivar a convivência, promover a integração entre gerações e manter viva uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao Departamento de Proteção Básica (DPB), onde os interessados receberão todas as orientações sobre os ensaios e o funcionamento do grupo.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a Quadrilha da Alegria é uma importante ferramenta de inclusão e valorização das pessoas idosas.

"Mais do que apresentações culturais, a Quadrilha da Alegria promove convivência, fortalece vínculos, estimula a autoestima e mostra que o envelhecimento pode ser vivido com alegria, participação e qualidade de vida. Convidamos especialmente os homens para integrarem o grupo e completarem os pares, mas todos que tenham interesse serão muito bem-vindos", afirmou.

A coordenadora da Quadrilha da Alegria, Neusa Maria da Silva Arrego, reforçou o convite e destacou que o grupo está de portas abertas para receber novos participantes.

"Estamos precisando principalmente de homens para completar os pares, mas o mais importante é ter vontade de participar. A quadrilha é um espaço de amizade, diversão e convivência. Quem vier será recebido com muito carinho", disse.

A Quadrilha da Alegria é uma das atividades desenvolvidas pela Smas por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Além de preservar as tradições das festas julinas, o grupo promove o envelhecimento ativo, fortalece os vínculos de amizade e leva alegria às apresentações realizadas em eventos da Prefeitura de Volta Redonda.