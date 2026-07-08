Evento reuniu ações de prevenção, educação em saúde, atendimento à comunidade e integração com outras secretarias municipais - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento reuniu ações de prevenção, educação em saúde, atendimento à comunidade e integração com outras secretarias municipaisFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/07/2026 13:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (8) o 1º Arraiá do Paraíba, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Paraíba. A iniciativa teve como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade, favorecendo o acesso da população a ações educativas, práticas de promoção de saúde e orientações voltadas à prevenção de agravos.

Durante toda a manhã, os usuários da UBSF participaram de uma programação diversificada. A equipe do Centro de Doenças Infectocontagiosas (CDI) realizou testagens rápidas, ofereceu orientações e esclareceu dúvidas sobre prevenção e cuidados com a saúde.

Os participantes também receberam informações sobre a Linha de Atenção Oncológica (LAO), reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso aos serviços especializados. A equipe do Programa Municipal de Controle do Tabagismo orientou a população sobre os malefícios do cigarro e os tratamentos oferecidos gratuitamente pela rede municipal para quem deseja parar de fumar. Já a Farmácia Viva orientou os participantes sobre o uso correto e seguro dos chás medicinais, destacando os benefícios e os cuidados necessários na utilização das plantas medicinais.

O 1º Arraiá do Paraíba também contou com apoio de outros órgãos. Pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo prestou orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e os programas sociais disponíveis à população. Já a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) apresentou os programas e projetos voltados aos jovens do município.

A programação contou ainda com uma aula de alongamento, incentivando a prática regular de atividades físicas como ferramenta de promoção da saúde e da qualidade de vida.

Usuária da UBSF Jardim Paraíba, Ionice Expedita de Souza Licasali, de 72 anos, aprovou a iniciativa e destacou a importância das orientações recebidas. "Eu adorei a ação de hoje. Eu sou aluna de ginástica aqui na UBSF Jardim Paraíba há algum tempo e eu gosto muito. Peguei muitas informações. A do câncer, a moça me explicou sobre os exames. A do chá eu amei, já sou adepta ao uso dos chás medicinais e é sempre bom aprender mais. A explicação sobre o tabagismo eu acho fundamental esclarecer. Eu tenho gente na família que fuma e vou passar as informações. Foi muito bom", afirmou.

A enfermeira-gerente da UBSF Jardim Paraíba, Michele Antoniol Gama, ressaltou que o objetivo do evento foi unir um momento de confraternização com ações de promoção da saúde. "É uma ação em saúde com arraiá. O arraiá é essa festa que todo mundo ama, mas também é promover saúde. A gente agradece a presença de todos os envolvidos e dos nossos usuários", disse.

"A Atenção Primária é a principal porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde) e nosso objetivo é aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. Eventos como o Arraiá da UBSF Jardim Paraíba levam informação, promovem prevenção e fortalecem o vínculo entre as equipes de saúde e a comunidade. Quando as pessoas conhecem os serviços disponíveis e participam dessas ações, elas passam a cuidar mais da própria saúde e da saúde de suas famílias", destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.