Inscrições estão abertas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do city tour nos sábados, dias 11 e 25Foto: Divulgação - Secom/PMVR
‘Turistando em VR’ tem programação especial neste mês de julho
Inscrições estão abertas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do city tour nos sábados, dias 11 e 25, pela manhã ou à tarde
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