Inscrições estão abertas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do city tour nos sábados, dias 11 e 25 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Inscrições estão abertas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do city tour nos sábados, dias 11 e 25Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 08/07/2026 17:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), promove neste mês de julho mais duas edições abertas à população em geral do projeto “Turistando em VR”. A iniciativa gratuita promove passeios guiados pelos principais pontos turísticos, históricos e culturais do município.

Ainda dá tempo de garantir umas das vagas para conhecer o roteiro Histórico-Cultural do “Turistando em VR” neste sábado, dia 11, e no dia 25, também num sábado. As saídas estão previstas para 9h e 14h e as inscrições devem ser feitas na plataforma Even3, no link www.even3.com.br/turistando-em-vr.

Os passeios têm duração aproximada de duas horas e meia, com saídas às 9h e às 14h, e o ponto de embarque é na Vila Santa Cecília, em frente ao Clube Umuarama. Menores de idade devem estar acompanhados por responsáveis, munidos de documento de identificação.

O itinerário do city tour começa pela Igreja de Santo Antônio / Marco Zero, no bairro Niterói; passa pela Chaminé do Antigo Engenho de Açúcar, no Aterrado; e pelo Memorial 9 de Novembro, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília; para no Hotel Bela Vista; inclui visita ao Centro Cultural da Fundação CSN, onde, no momento, está em cartaz a exposição “Quem dá as cartas?” – homenagem aos 90 anos de Clécio Penedo, com uma produção do artista inspirada nas cartas do baralho.

A programação continua com visita ao Circuito das Artes, que inclui equipamentos da prefeitura como o Memorial Zumbi, Biblioteca Municipal Raul de Leoni e Espaço das Artes Zélia Arbex, todos na Vila Santa Cecília, com atividades que variam dependendo do dia e horário do city tour; passa pela Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), no bairro Sessenta; e encerra na Praça Brasil, também na Vila. A turma do período da tarde, no dia 25 de julho, vai encerrar o city tour no evento “Sábado de Brincar”, no Centro Cultural da Fundação CSN.

‘Turistando’ no meio da semana

Por conta das férias de meio de ano, o “Turistando em VR” também terá programação especial para os grupos previamente agendados – escolas, Centros de Convivência e outros. Todas as quartas-feiras do mês, a partir das 14h, terá “Turistando em VR” com o mesmo roteiro Histórico-Cultural, acrescido de visita à exposição pelos 72 anos de Volta Redonda, no Clube Fotofilatélico. Outros grupos saem às 18h para passeio noturno no Parque Zoológico Municipal, seguido de city tour.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas (CIT) pelo WhatsApp (24) 3511-3380. O projeto “Turistando em VR” é uma excelente oportunidade para conhecer melhor a história da cidade, valorizar suas raízes culturais e fortalecer o sentimento de pertencimento entre a população.