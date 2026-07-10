Trabalho fortalece comunicação direta com a população - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Trabalho fortalece comunicação direta com a população Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/07/2026 17:53

Volta Redonda - As redes sociais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda registraram crescimento expressivo no primeiro semestre de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025, ampliando o alcance das informações e fortalecendo a comunicação direta com a população. Os dados são da plataforma Socialmedia.gov, da Meta, que acompanha o desempenho digital de perfis de órgãos governamentais e instituições públicas. Todos os números apresentados neste levantamento são oficiais e foram filtrados considerando exclusivamente o comparativo entre órgãos governamentais.

Entre janeiro e junho deste ano, a prefeitura avançou da 11ª para a 6ª colocação no ranking estadual de redes sociais de órgãos públicos em relação ao primeiro semestre do ano passado. No levantamento nacional, o crescimento também foi significativo: Volta Redonda saltou da 83ª para a 40ª posição em todo o país.

Além da estratégia de produção de conteúdo, um dos principais desafios da equipe da Secretaria Municipal de Comunicação tem sido acompanhar as constantes mudanças e atualizações dos algoritmos das plataformas digitais, que influenciam diretamente a distribuição das informações, além da evolução do comportamento dos usuários nas redes sociais. O trabalho busca adaptar continuamente a comunicação a esse cenário, preservando a qualidade, a credibilidade e o caráter informativo das publicações.

Os resultados refletem esse trabalho. As visualizações passaram de 5,9 milhões no primeiro semestre de 2025 para 13,5 milhões no mesmo período de 2026, mais que dobrando o alcance dos canais oficiais. O envolvimento do público também cresceu, passando de 450,5 mil para 772,6 mil interações, enquanto os comentários saltaram de 18,6 mil para 40,3 mil.

Somente no comparativo dos meses de junho de 2025 e 2026, as redes da prefeitura alcançaram 2,1 milhões de visualizações neste ano, contra 1,2 milhão registrado no ano anterior. O envolvimento passou de 80,4 mil para 111,3 mil interações e os comentários subiram de 3 mil para 4,6 mil.

Para o secretário municipal de Comunicação, Rafael Paiva, os resultados refletem o fortalecimento da estratégia adotada pela Secom para tornar os canais oficiais cada vez mais úteis à população.

“Esse crescimento em relação ao ano passado é resultado do empenho diário de toda a equipe da Secretaria de Comunicação, que trabalha para melhorar constantemente a forma como a prefeitura conversa com as pessoas. Mais do que números, o que comemoramos é ter uma comunicação pública mais forte, capaz de informar sobre serviços, programas, ações e assuntos que fazem diferença no dia a dia do cidadão”, afirmou.

Rafael lembrou que esse fortalecimento é resultado de uma construção iniciada em 2021, quando a atual gestão passou a priorizar os canais institucionais da prefeitura.

“Quando iniciamos esse trabalho, encontramos um cenário em que os canais oficiais do município tinham uma utilização muito menor do que poderiam ter. A partir daí, buscamos fortalecer a comunicação institucional, fazendo com que as redes da Prefeitura de Volta Redonda se tornassem uma referência para a população buscar informações. Hoje temos canais consolidados, com grande alcance e participação dos moradores”, destacou.

Segundo o secretário, esse trabalho deixa uma estrutura permanente para a cidade.

“Esse talvez seja um dos principais legados: deixar canais institucionais fortalecidos. Independentemente de quem esteja à frente da prefeitura no futuro, essas ferramentas continuarão pertencendo ao município e cumprindo sua função. Assim como uma obra ou um serviço público estruturado, uma comunicação eficiente também é uma entrega para a população”, completou Rafael.